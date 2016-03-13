پیام شهدا سفارش به ولایت مداری و داشتن بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس علی مغیثی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در نهاوند گفت: حضور پرشور و با بصیرت مردم در تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور و بهخصوص در شهرستان نهاوند یکبار دیگر نشان داد که پیوند مردم با آرمانهای شهدا ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون شهدا هستیم و اگر در پیروی از وصایای شهدا کوتاهی کنیم در آخرت باید جوابگو باشیم، گفت: امیدواریم که شرمنده خون شهدا نشویم.
وی گفت: شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بهخوبی نشان دادند که زیر بار زور و ظلم نمیروند و به برکت خون این شهدا امروز ایران اسلامی در امنیت و اقتدار به سر میبرد.
مغیثی بابیان اینکه هرچه داریم از شهداست، اظهار داشت: بهترین راه برای درک زندگی شهدا و حرکت در مسیر انقلاب عمل به توصیهها و وصایای شهدا است.
در وصیتنامههای شهدا به تبعیت از ولیفقیه و پیروی از فرامین ایشان تأکید شده است
امامجمعه نهاوند عنوان کرد: در وصیتنامههای شهدا به تبعیت از ولیفقیه و پیروی از فرامین ایشان تأکید شده و شهدا خطاب به مسئولان نیز اعلام میکنند که به برکت نظام مقدس اسلامی برای این مردم خدمت صادقانه و خالصانه انجام دهید.
وی افزود: امروز دشمن با تهاجم همهجانبه فرهنگی درصدد جدا کردن جوانان و نوجوانان از فرهنگ شهادتطلبی و آرمانهای انقلاب است که باید در این مسیر هوشیار باشیم.
مغیثی اظهار کرد: گسترش فحشا و منکرات در جامعه، اعتیاد، هرزگی و بیبندوباری ازجمله منکراتی است که دشمن با استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانهای که در اختیار دارد سعی میکند این آنهارا در بین جوانان گسترش دهد اما توجه به زندگی و سیره عملی شهدا از بسیاری از این منکرات جلوگیری میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم وحدت در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز حفظ وحدت از ضروریات جامعه است و هرکس در هر پست و مقامی باید در راستای تقویت وحدت قدم بردارد تا بتوانیم بر مشکلات پیروز شویم.
امامجمعه نهاوند اظهار داشت: با هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و به برکت خون شهدا و حضور همیشگی مردم در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، هیچ تحریم و تهدیدی ملت سربلند ایران را بهزانو درنمیآورد.
وی افزود: اگر میبینیم که قدرتهای دنیا امروز به قدرتمند بودن ایران اعتراف میکنند و تیم مذاکرهکننده هستهای با شجاعت از مواضع جمهوری اسلامی دفاع میکند به دلیل مقاومت مردم شهیدپرور ایران اسلامی است.
سلمان سلگی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امروز آنچه شهدای گرانقدر از نسل سومیها میخواهند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و انتقال آن به نسل آینده است.
فرهنگ شهادت از صدر اسلام تاکنون در بین آزادمردان وجود داشته است
وی ادامه داد: فرهنگ شهادت از صدر اسلام تاکنون در بین آزادمردان وجود داشته و در زمان پیامبر (ص) جنگ احد برای تبیین جایگاه ولایت و امامت شکل گرفت و نهایتاً در زمان امام حسین (ع) این فرهنگ به اوج خود رسید و آنهم میسر نبود مگر با شهادت ۷۲ تن از باوفاترین یاران آن حضرت که نشان دادند برای اعتلای اسلام و فرهنگ اسلامی باید ازخودگذشتگی وجود داشته باشد.
وی افزود: علمدار کربلا حضرت ابوالفضل (ع) تا وقتیکه توان جنگ و دفاع از حریم اهلبیت را داشتند اجازه حضور امام حسین را در میدان نبرد علیه یزیدیان نمیدادند لذا امروز باید جوانان و نوجوانان یکصدا با نیت و اخلاص کامل بگوییم که تا خون در رگ مسلمین و شیعیان است هیچگاه امام زمان خود و نائب برحقش مقام معظم رهبری را تنها نخواهیم گذاشت.
وی در پایان گفت: این شهدایی که امروز پس از سی سال به میهن خود بازمیگردند روزی مثل ما آرزوها و آمالی داشتند ولی با بصیرت و ولایتمداری به حمایت از رهبر خویش بر خاستند و پیامی به جهانیان دادند که موجب اقتدار امروز ما شدهاند و آنهم پیامی جز مقاومت و ایثار درراه خداوند متعال نیست.
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