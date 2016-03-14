تالاب های گلستان پناهگاه پرندگان و جاذبه گردشگران

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: گل فشان ها از منحصر به فردترین جاذبه های گردشگری استان محسوب می شوند. این مخروط های بزرگ و کوچک گِل سردی را که شبیه فروران آتش فشان هاست از دهانه های خود به سطح زمین منتقل می کنند و منظره ای بدیع و کم نظیر را به وجود می آورند. گل فشان ها نه تنها برای کارشناسان گردشگری بلکه برای زمین شناسان نیز بسیار با اهمیت است.

سه گل فشان در گلستان وجود دارد.گ لفشان «قارنیارق» در شرق گمیشان، «نفتلیجه» در شمال شرق گمیشان و «اینچه» در کنار تالاب اینچه برون گلفشانهای معروف استان گلستان هستند و همگی با خروج گاز، آب حاوی کلرید سدیم و موادنفتی آروماتیکی فعال هستند.

گل فشان قارنیارق معروف به قارنیارق درحاشیه شرقی روستای سقرتپه واقع شده است و از مهم ترین گل فشان های استان است. قارنياريق تپه در زبان تركمنى به معناى تپه شكم پاره است و اين مفهوم با ويژگي هاى آن هم خوانى دارد. اين گل فشان در فاصله ۲۹ كيلومترى گميشان و در ۱۲ كيلومتری شمال غربی آق قلا و كيلومتر هفت جاده قلعه جيق با قطر خارجی ۷۰۰ متر دارای يك فرو افتادگی در داخل به عمق تقريبی پنج تا ۱۰ متر بوده و در مركز اين چاله يك تپه مخروطی شكل كه در راس آن چاله ای قرار داشته، دهانه گل فشان متروكه ای را نشان می دهد.

گلفشان ها به جز خودشان جاذبه های گردشگري ديگر مانند تالاب ها، صحرا، بازارچه مرزی، سد وشمگير و بسياري مجموعه هاي ديگر استان را معرفی می كنند.

گل‌فشان‌ها از جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری استان گلستان هستند که با وجود ناشناخته بودن، زیبا و پرجاذبه هستند. می‌توان با برنامه‌ریزی مدون و بهره‌مندی از خواص درمانی آنها، گردشگران را به سمت این جاذبه گردشگری فراموش شده فراخواند. این گل‌فشان‌ها، قلب تپنده طبیعت به شمار می‌آیند که به دلیل سردی و خاموشی از فوران، همچنان زیبا و پرجاذبه هستند.

تالاب های گلستان؛ گنجینه طبیعت

تالابها شاهکار خلقت، گنجینه طبیعت و زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری و گیاهان آبزی به شمار می آیند که نقش بسیار زیادی در جذب گردشگر دارند.

در این میان، تالابهای آلاگل، آلماگل، آجی گل و گمیشان از مجموعه تالاب های بین المللی کشور در دشت ترکمن صحرا و در نزدیک مرز ایران و ترکمنستان از مناطق مهم دیدنی استان است که سالانه طبیعت گردان و گردشگران زیادی را به خود جذب میی کند.

این تالابها زیستگاه مناسبی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر به شمار می روند و به دلیل این جاذبه های طبیعی در ایام مختلف پذیرای خیل بی شماری از مسافران و گردشگران است.

برای رسیدن به این تالابهای با ارزش، باید مسیر ۸۰ کیلومتری شهر گنبدکاووس تا بخش مرزی داشلی برون در شمال این شهرستان را طی کرد که در این مسیر می توان طبیعت بسیار زیبای شقایقها و گندمزارها در فصل رویش و زندگی شتران در طبیعت کویری منطقه را مشاهده کرد.

این سه تالاب بین المللی که در شمال گنبدکاووس قرار گرفته است با سه هزار و ۲۷ هکتار وسعت، محل زمستان گذرانی پرندگان آبزی و کنارآبزی که از شمال سیبری به این تالابها مهاجرت می کنند و نیز زیستگاه برخی پرندگان بومی به شمار می رود.

تالاب آلاگل

تالاب آلاگل در ۶۰ کیلومتری شمال گنبد کاووس و در شرق جاده آق‌قلا به اینچه‌برون واقع شده است. مساحت آن در زمان پرآبی به دو هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آن به ۵/۲ متر می‌رسد. آب این تالاب همانند تالاب‌های آجی‌گل و آلماگل از رودخانه مرزی اترک و زهکشی‌های طبیعی نهرهای شور به نام‌های سامان و شورجه تأمین می‌شود.

بعضی از نقاط پیرامونی تالاب با نی و جگن و درختچه‌های گز پوشیده شده و بستر آن را در اکثر نقاط، پوشش سبزی از جلبک به‌طور یکنواخت دربر گرفته است. هر ساله در فصل مهاجرت، هزاران پرنده به این تالاب و دیگر تالاب‌های استان آمده و انواع قو، فلامینگو، اردک، پرستوی دریایی، چنگر، غاز، سلیم، کاکائی، بالکان، آبچلیک و ... را می‌توان در آن‌جا مشاهده کرد.

تالاب آجی گل

اين تالاب در شمال شهرستان گنبد كاووس و در جنوب روستای تنگلی واقع شده است. مساحت آن حدود ۳۶۰ هكتار می‌باشد. در ضلع غربی اين تالاب درياچه نمک به مساحت حدود ۸۰ هكتار قرار گرفته است. عمق اين تالاب از ۱ تا ۱۵ متر در نقاط مختلف متغير است. آب اين تالاب نيز از رود مرزی اترک تأمين می‌گردد.

تالاب آلماگل

تالاب آلماگل كه كوچک‌تر از تالاب‌های آلاگل و آجی گل می‌باشد، در حدود ۵۵ کیلومتری شمال شهرستان گنبد كاووس و در ضلع شمالی جاده گرگان به اينچه برون واقع شده است. مساحت آن بالغ بر ۲۰۰ هكتار می‌باشد و عمق آن از یک تا سه متر در نقاط مختلف، متغير است.

تالاب گمیشان

در شمال غرب بخش گمیشان در شهرستان بندر ترکمن تالابی زیبا واقع شده است. ضلع جنوبی تالاب به رودخانه گرگان‌رود، ضلع شمالی آن به مرز ایران و ترکمنستان، ضلع غربی آن به دریای خزر و شرق آن به دشت گمیشان متصل است و حدود ۷ کیلومتر نیز در خاک کشور ترکمنستان امتداد دارد.

بخش شمالی تالاب گمیشان به علت دارا بودن شرایط مطلوب به ‌عنوان منطقه حفاظت شده معرفی و در فهرست تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر قرار گرفته است.