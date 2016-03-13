ورود هیئت مذاکره کننده سوریه به ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده دولتی سوریه وارد ژنو شد. ریاست این هیئت برعهده «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد است.

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه امروز اعلام کرد که هیچ طرح جایگزینی برای پایان دادن به ناآرامی های سوریه به جز مذاکرات صلح ژنو وجود ندارد.

وی در خصوص اظهارات مسئولان آمریکایی مبنی بر وجود طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات گفت: ما قبل از هر چیزی یک طرح اصلی داریم و آن برگزاری مذاکرات است. اگر این طرح شکست بخورد جایگزین آن بازگشت به جنگ است. آیا این چیزی است که سوری ها، خاورمیانه و اروپا می خواهند؟ طبیعتا نه.