  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

ورود هیئت مذاکره کننده سوریه به ژنو

ورود هیئت مذاکره کننده سوریه به ژنو

تلویزیون سوریه از ورود هیئت مذاکره کننده دمشق به ژنو برای شرکت در مذاکرات حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده دولتی سوریه وارد ژنو شد. ریاست این هیئت برعهده «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد است.

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه امروز اعلام کرد که هیچ طرح جایگزینی برای پایان دادن به ناآرامی های سوریه به جز مذاکرات صلح ژنو وجود ندارد.

وی در خصوص اظهارات مسئولان آمریکایی مبنی بر وجود طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات گفت: ما قبل از هر چیزی یک طرح اصلی داریم و آن برگزاری مذاکرات است. اگر این طرح شکست بخورد جایگزین آن بازگشت به جنگ است. آیا این چیزی است که سوری ها، خاورمیانه و اروپا می خواهند؟ طبیعتا نه.

کد مطلب 3579456
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها