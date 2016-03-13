جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت دو ماه از اجرای برجام و درباره واکنش اخیر رئیس‌جمهور به ابراز نگرانی رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت به ایفای تعهدات طرف مقابل، اظهار داشت: معتقدم موضوع برجام یک بحث سطحی نیست و نمی‌توان آن را با یک نگاه ساده، تجزیه و تحلیل کرد.

وی ادامه داد: به نظر من ظرافت مراودات سیاسی به حدی است که حساسیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد و به طور معمول، در تعاملات دیپلماتیک باید با یک نوع صبر و طمأنینه حرکت کنیم و اینکه انتظار داشته باشیم که یک حرکت به صورت مقطعی و به سرعت ثمر دهد و اینکه تصور کنیم دولت‌هایی مانند آمریکا به سادگی می‌پذیرند ما به اهداف خود برسیم، این ساده‌انگارانه است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در ادامه تصریح کرد: مطمئنا ما در ماه‌های آینده با طرز تلقی جدیدی از آمریکا روبرو خواهیم بود و دولت‌های غربی کارشکنی‌های خود را علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهند کرد؛ باید مطمئن باشیم که در قبال روند اجرایی برجام، کارشکنی پشت کارشکنی از جانب کارشناسان آمریکایی خواهیم داشت.

هروی با بیان اینکه آمریکا برای کم نیاوردن در عرصه تبلیغات سیاسی به موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام وارد شد، اظهار داشت: اما در پشتِ پرده و در پسِ اندیشه‌های سیاسی دولتمردان آمریکایی از ابزارهایی مانند کنگره یا حق وتو استفاده می‌کنند تا به نحوی در جامعه جهانی این فضا را جا بیندازند که ایران حتی اهل مذاکره هم نیست.

وی تاکید کرد: من معتقدم آنچه در موضوع برجام اتفاق افتاد، حاصل عملکرد یک فرد یا یک جناح نبود و این نظام جمهوری اسلامی بود که تصمیم گرفت باید در عرصه جهانی و در موضوع مذاکره، ورود کرده و اهداف و شعارهای انقلابی خود را دنبال کند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در ادامه با یادآوری این نکته که آقای صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) پیش از این وزیر امور خارجه بوده و در جامعه جهانی شناخته شده است، گفت: هنگامی که آقای صالحی به کمک آقای ظریف در مذاکرات آمد، بسیاری از سیاسیون خوشحال و امیدوار شدند و گفتند که تیم دیپلماسی ما در اصل با دو وزیر خارجه وارد صحنه مذاکرات شده است و یکی از آنها نیز در حوزه هسته‌ای صاحبنظر و متخصص است، اما باید توجه داشته باشیم که در موضوع برجام و در شطرنج برجام، ما تاکنون فقط یک حرکت انجام داده‌ایم و حرکت‌های بعدی باقی مانده است.

هروی با بیان اینکه هنوز راه زیادی تا پایان برجام داریم، تاکید کرد: مطمئنا همه ما آقای صالحی را هم در عرصه هسته‌ای و هم در عرصه سیاست خارجی یک فرد خبیر و صاحبنظر می‌دانیم و طبیعی است که اظهارنظر ایشان به عنوان صحبت یک انسان آگاه و مطلع برای ما حائز اهمیت است، اما باید به این نکته هم توجه داشت که محوریت کار مذاکرات به آقای ظریف سپرده شده و در عین حال اظهارات دیگر صاحبنظران از جمله آقای صالحی را هم باید محل تأمل قرار دهیم.

وی افزود: نباید در مسیر پیگیری برجام اندیشه، تفکر و قیاس سیاسی امثال آقای صالحی را کنار بگذاریم که اگر این طور شود، این نیز یک نوع ساده‌انگاری سیاسی است.

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس تصریح کرد: ممکن است حرف آقای صالحی از جهات سیاسی مورد توجه آقای رئیس‌جمهور قرار نگیرد، اما نباید سخن ایشان را که در این حوزه صاحبنظر شناخته شده است، کتمان کنیم و کنار بگذاریم.