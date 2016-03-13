شکوه شورفاطمی درورامین/حضورهزاران عزادار درتشییع نمادین مادرسادات

به گزارش خبرنگار مهر، آیین سنتی تشییع نمادین حضرت زهرا(س) شامگاه یکشنبه با حضور روحانیون و ائمه جماعات، مسئولان و مدیران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای انتظامی و مردم متدین و انقلابی ورامین برگزار شد.

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان ورامین طبق یک آیین سنتی در شام شهادت حضرت زهرا(س)، با تشییع نمادین تابوت مادر سادات، در غربت و مظلومیت بی بی دو عالم اشک ماتم ریخته و به سر و سینه زدند.

اوج شکوه فاطمی در ورامین به نمایش درآمد

عزاداران فاطمی در ورامین در آیینی نمادین، تابوت حضرت زهرا(س) را از مسجد صاحب الزمان(عج) تا گلزار شهدای گمنام این شهرستان تشییع کردند.

در طول مسیر، جمعی از جوانان و نوجوانان ورامینی با روشن کردن شمع، اوج غربت و مظلومیت شهادت حضرت زهرا(س) را به تصویر کشدند.

بسیاری از عزاداران فاطمی نیز با بستن سربند یا فاطمه الزهرا(س) در مراسم تشییع نمادین آن حضرت حاضر شده و از بانوی دو عالم مدد گرفتند.

عزاداری مردم ولایتمدار ورامین در جوار قبور شهدای گمنام

جمعی از ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت نیز در طول مسیر حرکت تشییع کنندگان تابوت نمادین حضرت زهرا(س)، با دود کردن اسپند از عزاداران فاطمی استقبال کردند.

تشییع کنندگان تابوت نمادین حضرت زهرا(س) در مقابل گلزار شهدای سید فتح الله شهرستان ورامین توقف کرده و نسبت به مقام شامخ شهدای این خطه ادای احترام کردند.

مردم ولایتمدار ورامین پس از ورود به شهدای گمنام این شهرستان با آرمان های بلند شهدا تجدید میثاق کرده و بر تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

همچنین مراسم عزاداری و سوگواری شام شهادت با حضور تشییع کنندگان فاطمی در کنار قبور شهدای گمنام دفاع مقدس برگزار و ارادتمندان به حضرت زهرا(س) به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) همزمان با شهر ورامین در شهرستان های پیشوا و منطقه جوادآباد، خیرآباد و باغخواص ورامین نیز برگزار شد و عزاداران فاطمی نسبت به مقام شامخ مادر سادات ادای احترام کردند.

مراسم تشییع نمادین به الگویی برای سایر ناطق ایران تبدیل شده است

یوسف تاجیک اسماعیلی مدیر اجرایی مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۶ سال از برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شهرستان ورامین می گذرد.

وی افزود: خوشبختانه مردم شهرستان ورامین استقبال پرشور و بی نظیری را از این مراسم کرده اند، به طوری که هر سال بر عظمت و شکوه مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) افزوده می شود.

تاجیک اسماعیلی ادامه داد: هر ساله و در شام شهادت حضرت زهرا(س)، آیین تشییع نمادین آن حضرت در ورامین و با حضور پرشور و هزاران نفری مردم برگزار می شود که برکات و دستاوردهای معنوی برای دیار ۱۵ خرداد به همراه دارد.

وی بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته در شام شهادت حضرت زهرا(س) و در حاشیه مراسم تشییع نمادین آن حضرت، حدود پنج هزار نفر سر سفره مادر سادات اطعام می شوند.

تاجیک اسماعیلی تأکید کرد: خوشبختانه این حرکت بزرگ فرهنگی و بی نظیر به عنوان الگویی در سایر مناطق استان تهران و حتی کشور در حال برگزاری بوده و این امر مایه مباهات است.

وی متذکر شد: امروز مناطقی نظیر پیشوا، جوادآباد، خیرآباد، باغخواص، پاکدشت، شهرقدس، پویینک، قیامدشت، قرچک و بسیاری از مناطق دیگر، آیین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) را برگزار می کنند.

وی بیان داشت: حضور باشکوه مردم در مراسم تششیع نمادین حضرت زهرا(س) نشان دهنده عشق و دلدادگی مردم به اهل بیت عصمت و طهارت است.

گفتنی است مراسم تشييع نمادين بانوي بزرگوار جهان اسلام، سالها پيش از شهر مقدس قم آغاز و با تأکيد مرجع عظيم الشأن مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني (ره) روز به روز بر شکوهش افزوده شد و این آیین با عظمت از دو دهه قبل در شهرستان ورامین آغاز شد و هر سال نیز حضور مردم در این مراسم نورانی چشمگیرتر از گذشته بوده است.