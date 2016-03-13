بستن بازوبند پرسپولیس برایم افتخار بود

مهرداد کفشگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با برتری یک بر صفر پرسپولیس برابر صبای قم در هفته بیست و سوم لیگ برتر، گفت: خدا را شکر که سه امتیاز این بازی را به دست آوردیم؛ هم ما و هم صبا در زمین نتوانستیم آن‌طور که باید زیبا بازی کنیم و این مسابقه از آن دسته بازی‌هایی بود که یک گل می‌توانست برای هر تیمی سرنوشت‌ساز شود و خدا را شکر که ما نتوانستیم با تک گلی که به ثمر برسانیم، سه امتیاز حساس و مهم این مسابقه را به دست آوریم.

وی افزود: کیفیت زمین چمن ورزشگاه قم آن‌طور که باید وضعیت مطلوبی ندارد اما خدا را شکر که توانستیم در این مسابقه حساس به پیروزی برسیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدار برابر صبای قم بازوبند کاپیتانی سرخپوشان را نیز به بازو بسته بود، تصریح کرد: بستن بازوبند کاپیتانی پرسپولیس، افتخار بزرگی بود که خدا را شاکرم که این افتخار را نصیب من کرد. این مدت فشار زیادی رویم بود زیرا حدود چهار ماه از ترکیب دور بودم و از جوانب مختلفی روی من فشار می‌آمد. به هر حال بازی با صبا را بردیم و سه امتیاز حساس این بازی را که برای ما خیلی مهم بود را کسب کردیم.

کفشگری در رابطه با اعتراضی که به علی علیپور کرد، افزود: داور بازی به من گفت که علیپور در زمین زیاد اعتراض می‌کند و اگر این روند ادامه داشته باشد، این بازیکن را اخراج خواهم کرد. من هم به سمت علیپور رفتم و به او گفتم که انقدر به داوری اعتراض نکند.

وی در رابطه با ادامه لیگ تصریح کرد: سه امتیاز بازی با صبا خیلی به ما کمک کرد و به نوعی ما را به جمع مدعیان بازگرداند. در هفته‌های باقی‌مانده هم تیم‌های بالای جدولی بازی‌های رو ‌در رو را در برنامه دارند؛ دیگر ما نباید امتیازی را از دست دهیم و سرنوشت قهرمانی دست خودمان است؛ ما تیم خیلی خوبی داریم و اگر همین روند را بتوانیم حفظ کنیم و امتیازی از دست ندهیم، می‌توانیم قهرمانی لیگ را از آنِ خودمان کنیم.

کفشگری در پایان در رابطه با اینکه برانکو از عملکرد وی ابراز رضایت کرده است، تصریح کرد: از آقای برانکو ممنونم که از من راضی است؛ البته خود من از عملکردم چندان رضایت ندارم، زیرا حدود چهار ماه از ترکیب دور بودم، اما بیشتر از توانم را در این بازی گذاشتم و از این موضوع خوشحالم که کادر فنی و برانکو از من رضایت دارند.