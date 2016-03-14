آلومینیوم-پاس؛ جدال قعرنشینان/ دیداری برای فرار از سقوط

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آخرین دیدار لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان در سال ۱۳۹۴ امروز دوشنبه ۲۴ اسفندماه با انجام ۱۰ دیدار در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می‌شود.

در ایستگاه سی‌ام لیگ دسته اول فوتبال دیدارهای حساس و سرنوشت سازی برگزار خواهد شد تا این رقابت‌ها کم‌کم به اوج حساسیت‌های خود در پایین و بالای جدول برسد.

در هفته گذشته تیم مدعی و قدرتمند پیکان تهران با پیروزی برابر تیم قعرنشین آلومینیوم هرمزگان ۵۶ امتیازی شد تا جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت و فاصله امتیازات خود را با سایر مدعیان بیشتر کند.

«خونه به خونه» مازندران تیم دوم جدول برابر میهمان خود خیبر خرم‌آباد متوقف شد تا فاصله امتیازی این تیم با پیکان تهران به عدد ۵ برسد.

همچنین در این هفته تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز پس از هفته‌ها ناکامی بالاخره موفق به کسب پیروزی شد و در یک دیدار خانگی نساجی مازندران را با یک گل از پیش رو برداشت تا با ۴۸ امتیاز به رده سوم لیگ دسته اول فوتبال صعود کند.

شاگردان وینگو بگوویچ در تیم فوتبال مس کرمان نیز در این هفته ناکام بودند و با نتیجه ۲ بر یک در دربی کرمان برابر حریف هم نام خود مس رفسنجان شکست خوردند تا رده سوم جدول را به شیرازی‌ها تقدیم کنند.

در این هفته ماشین‌سازی تبریز هم‌دست به کار بزرگی زد و با دو گل در اردبیل تیم فوتبال شهرداری این شهر را شکست داد تا دوباره به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر بازگردد.

تیم‌های قعرنشین در هفته بیست و نهم ناکام بودند

تیم‌های قعرنشین لیگ دسته اول فوتبال نیز در هفته بیست و نهم برابر حریفان خود ناکام بودند و آلومینیوم هرمزگان، فولاد یزد و شهرداری اردبیل برابر حریفان خود تن به شکست دادند و پاس همدان نیز برابر حریف خود در خانه متوقف شد و دو تیم پارسه و داماش نیز به‌تساوی برابر یکدیگر رضایت دادند.

در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل جاری ۵ تیم باید به‌ناچار از لیگ دسته اول فوتبال خداحافظی کنند که تا به این لحظه تیم‌های داماش گیلان با ۳۱ امتیاز، شهرداری اردبیل با ۲۹ امتیاز، پاس همدان با ۲۸ امتیاز، آلومینیوم هرمزگان با ۲۵ امتیاز و تیم فوتبال فولاد یزد با ۲۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های شانزدهم و بیستم جدول قرار دارند و این ۵ تیم در معرض سقوط به لیگ دسته دوم فوتبال هستند.

در بین ۵ تیم حاضر در جمع قعرنشین و مدعیان سقوط نام تیم فوتبال پاس که روزگاری بعد از تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران به‌عنوان قطب سوم فوتبال ایران شناخته می‌شد برای هر علاقه‌مندی به فوتبال بسیار آزاردهنده است.

پاسی که عنوان آخرین قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در ایران را به یدک می‌کشد حالا به روزگاری گرفتارشده که باید برای فرار از سقوط به لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های ایران بجنگد.

با مدیریتی که در این سال‌ها در فوتبال همدان برای پاس صورت گرفته است وجهه استان همدان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین در فوتبال ایران بسیار تیره‌وتار شده است.

تیم فوتبال پاس در همدان یک هیئت‌مدیره فوتبالی قوی ندارد

به‌راستی باید به حال فوتبال همدان و مدیریت این شهر گریست که نتوانستند از آبروی پاس بزرگ در ایران دفاع کنند و تمامی این مسائل به اینکه تیم فوتبال پاس در همدان یک هیئت‌مدیره فوتبالی قوی ندارد بازمی‌گردد و تمامی بزرگان فوتبال همدان از این تیم رانده‌شده‌اند.

در این فصل بازیکنانی که در تیم فوتبال پاس فعالیت می‌کنند به‌زعم اکثر کارشناسان ورزشی در حد لیگ دسته دوم فوتبال ایران نیز نیستند و حتی با مدیریت غلط مدیرعامل سابق پاس، بازیکنان خوب این تیم نیز در نیم‌فصل از این پاس جدا شدند.

تیم فوتبال پاس همدان در این هفته دیدار بسیار سخت و دشواری برابر حریف قعرنشین خود آلومینیوم هرمزگان دارد، دو تیمی که چیزی برای از دست دادن ندارند و پرتگاه سقوط را در یک‌قدمی خود حس می‌کنند و به‌طورقطع در یک جنگ تمام‌عیار به دنبال ۳ امتیاز این دیدار هستند.

دو تیم ازنظر فنی فاصله چندانی نسبت به یکدیگر ندارند و اگر ازلحاظ آماری نگاهی به عملکرد این دو تیم تا به این هفته بیندازیم به‌طورقطع به این نتیجه خواهیم رسید که دفاع هر دو تیم با خوردن ۳۳ گل از بدترین دفاع‌های لیگ یک است و هر دو تیم خط حمله‌های ضعیفی دارند و به‌این‌ترتیب بازی نزدیکی از سوی هر دو تیم پیش‌بینی می شود.

نکته منفی تیم اکبر محمدی عملکرد این تیم در خط حمله است پاسی‌ها در ۹ هفته گذشته نتوانسته‌اند در جریان عادی بازی گلی را به ثمر برسانند و تنها گل‌های این تیم در این ۹ هفته از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است.

با توجه به جایگاه دو تیم آلومینیوم هرمزگان و پاس همدان در جدول رده‌بندی و فاصله نزدیک امتیازات این دو تیم، این دیدار حکم فینالی ۶ امتیاز را برای سرمربیان تیم‌ها خواهد داشت و تیم بازنده خود را یک‌قدم دیگر به سقوط نزدیک‌تر خواهد کرد چراکه این دیدار آخرین بازی در سال ۹۴ خواهد بود.

متأسفانه پاسی‌ها در هفته‌های پایانی لیگ دسته اول فوتبال دیدارهای سنگین و دشواری برابر تیم‌های مدعی و قدرتمند لیگ نظیر پیکان تهران، مس کرمان و خونه به خونه مازندران خواهند داشت که از این نظر کار پاس برابر بقا دشوارتر از سایر رقبا خواهد بود.

دیدار سخت و نفس‌گیری برابر آلومینیوم هرمزگان داریم

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دیدار پاس برابر آلومینیوم هرمزگان در دیدار پایانی سال ۹۴ اظهار داشت: تیم آلومینیوم هرمزگان با توجه به جایگاه و امتیازاتی که تا این هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کسب کرده در این دیدار چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت.

اکبر محمدی افزود: یک بازی سخت، دشوار و نفس‌گیر برای هر دو تیم در پیش خواهد بود و به‌طورقطع با توجه به شرایط جدول هر دو تیم برای کسب برد و ۳ امتیاز به میدان خواهند آمد.

وی بابیان اینکه تمامی دیدارهای باقی‌مانده از لیگ دسته اول فوتبال برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: دراین‌بین دیدار پاس برابر آلومینیوم هرمزگان نیز بسیار حساس است و حکم یک بازی ۶ امتیازی و فینال را برای ما دارد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: بازیکنان تیم فوتبال پاس باید با توجه به شرایط تیم ما و انتظارات مردم و مسئولان استان همدان بتوانند در این دیدار توانایی‌های خود را برای کسب برد نشان دهند.

۳ بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم

محمدی با اشاره به وضعیت بازیکنان پاس بیان کرد: ۳ بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در این دیدار در اختیار نخواهیم داشت اما بازیکنان جایگزین تمام تلاش خود را برای کسب موفقیت پاس انجام خواهند داد.

وی عنوان کرد: امیدوارم در آخرین دیدار سال ۱۳۹۴ با کسب ۳ امتیاز شیرین برابر تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عیدی خوبی به هواداران و مردم همدان دهیم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در هفته سی‌ام لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان در یک دیدار خارج از خانه امروز دوشنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس میهمان آلومینیوم هرمزگان است.

قضاوت این دیدار برعهده محمدرضا اکبریان است و جلیل شعرانی و احمد سلطانی کمک‌داوران این بازی خواهند بود و اکبریان را در کار قضاوت همراهی خواهند کرد.