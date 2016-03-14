به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی صبح دوشنبه در ستاد تسهیلات و اسکان نوروزی همدان گفت: این ستاد در راستای ایجاد هماهنگی، همدلی و تعامل مؤثر بین بخشی و فرا بخشی و همچنین باهدف تسهیل در فرایند سفر و ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات فعال‌شده است.

وی ایجاد آرامش و امنیت، سهولت تردد و افزایش کیفیت اسکان و همچنین پذیرایی و ایجاد سفری خاطره‌انگیز برای مسافران را گام‌های اساسی این ستاد خواند و تأکید کرد: انسجام و وحدت بین دستگاه‌های عضو باهدف اجرای برنامه‌های بدون نقص، در راستای تسهیل در سفرهای نوروزی اجرایی می‌شود.

رسولی بابیان اینکه در راستای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی با ارگانهای دولتی و غیردولتی شامل اردوگاه ابوذر، نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان، شرکت گاز استان همدان، شرکت توزیع برق، شرکت مخابرات، شرکت آب و فاضلاب، صداوسیما، اداره اوقاف و امور خیریه و فرماندهی انتظامی همدان هماهنگ شده است، گفت: پلیس راهور همدان، اداره ورزش و امور جوانان، فرمانداری شهرستان همدان، دانشگاه‌های همدان، شرکت سیاحتی علی‌صدر و جمعیت هلال‌احمر همدان نیز در این راستا همکاری دارند.

باید برای اسکان موقت مسافران نوروزی برنامه‌ریزی داشت

رسولی تأکید کرد: باید برای معرفی شهر همدان و جذب گردشگر و ایجاد درآمدزایی برای اسکان موقت مسافران نوروزی برنامه‌ریزی داشت.

وی بابیان اینکه اگر کوچک‌ترین قصوری در این بخش صورت گیرد بازخورد منفی آن به‌کل استان برمی‌گیرد، گفت: باید تمام ادارات سطح شهر سعی و کوشش خود را معطوف به این بخش از سال کنند تا باعث اعتباربخشی به جذب گردشگران ایرانی و خارجی به استان شویم.

وی بابیان اینکه شهرداری همدان در آخرین روزهای سال با ترافیک کاری شدیدی مواجه است و در چندین حوزه جدید نیز باید در پایان سال به مردم خدمات بدهد، گفت: ستاد استقبال از بهار و ستاد تسهیلات و اسکان نوروزی ۹۵ فعال‌شده و حدود ۷۰ المان جدید در همدان نصب می‌شود.

باید خاطراتی خوش و به‌یادماندنی برای مسافران نوروزی رقم بزنیم

رسولی بابیان اینکه باید شرایط میزبانی برای میهمانان آماده شود، گفت: همدانی‌ها به مهمان‌نوازی مشهورند و باید خاطراتی خوش و به‌یادماندنی برای مسافران نوروزی رقم بزنیم.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز بابیان اینکه به‌منظور برنامه‌ریزی هر چه‌بهتر‌ ‌و هماهنگی‌های لازم جلسات متعددی با محوریت راهنمایی مسافران نوروزی در ستاد تسهیلات نوروزی تشکیل شد، ابراز امیدواری کرد: این ستاد در تعطیلات نوروزی پیش رو مطلوب‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌ها را رقم بزند.

محمدرضا بیاناتی بابیان اینکه ستاد اسکان همدان از اوایل بهمن شروع به برنامه‌ریزی کرد و تا اواسط فروردین‌ماه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان را پیش رو خواهد داشت، گفت: در بخش ستاد تسهیلات و اسکان مسافران و ستاد استقبال از بهار بیش از ۲۰۰ نوع کار در حال شکل‌گیری است.

وی گفت: در چهار حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری، عمرانی و شهرسازی و اجتماعی، فرهنگی و گردشگری عناوین برنامه‌ها به حوزه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد و آمادگی‌ها باید صورت پذیرد.

وی یادآور شد: در بخش نوبت‌بندی کارکنان شهرداری از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین در قالب چهار نوبت شبانه‌روزی برنامه‌ریزی صورت گرفته و ۱۳۸۰ نفر نوبت از همکاران شهرداری همدان در هر نوبت ۶ ساعته حضور دارند و درمجموع ۸۲۸۰ نفر نوبت در خدمت مردم خواهند بود.

باید تمام دستگاه‌ها خود را برای شرایط غیرمترقبه آماده نگه‌دارند

بیاناتی گفت: علاوه بر آمادگی برای استقبال از مهمانان نوروزی باید تمام دستگاه‌ها خود را برای شرایط غیرمترقبه آماده نگه‌دارند تا در چنین مواقعی مشكلی ایجاد نشود.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقا امنیت و رفاه مسافران عنوان کرد: ساماندهی حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر به‌ویژه در اطراف هتل‌ها، اماکن عمومی و مهمانسراها در راستای ارتقای امنیت مسافران ضروری است.

وی بیان داشت: باید زیرساخت‌های جذب مسافر را به‌گونه‌ای مهیا کرد که مسافران به این شهرستان، نگاه عبوری نداشته باشند چراکه همدان قطب گردشگری غرب کشور است و به‌عنوان شاهراه گردشگری کشور مطرح است.

وی از الگوبرداری استان‌های کشور از همدان درزمینهٔ خدمات‌رسانی در ستاد اسکان را خبر داد و گفت: دستورالعمل‌های مختلفی در جلسات شهرداری صورت گرفته و به‌تمامی شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و حوزه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی بابیان اینکه تمام ادارات موظف‌اند نفرات و مسئولین کشیک دائم در سطوح مختلف را معرفی کنند تا آماده خدمت‌رسانی به مسافران باشند، گفت: بروشورها و نقشه‌هایی طراحی‌شده و توسط اکیپ‌های مستقر در ورودی‌های شهر همدان ارائه می‌شود تا مسافران را به سمت ستاد اسکان راهنمایی کنند.

برپایی چادر در اماکن مختلف شهر به حداقل خواهد رسید

وی یادآور شد: با توجه به وضعیت آب و هوایی برپایی چادر در اماکن مختلف شهر به حداقل خواهد رسید و به همین دلیل سالن‌های سرپوشیده برای این منظور در نظر گرفته‌شده است که برای خانواده‌ها در سالن‌های مجزا و حتی مجردان سالن‌های خاص را در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه برای آن دسته از مسافران که قصد برپایی چادر در فضای باز را دارند ۵ محل در نظر گرفته‌شده است، گفت: پارک شهروند، بوستان نماز، بوستان ارم، بوستان ایرانی و اردوگاه ابوذر مکان‌های در نظر گرفته‌شده برای این امر هستند.

بیاناتی از نصب المان‌های نوروزی در پارک‌ها و میدان‌ها سطح شهر خبر داد و گفت: تصاویر علما، مفاخر و سرداران شهید در ورودی‌ها و سطح شهر نیز نصب خواهد شد.

بیاناتی یادآور شد: اولویت ستاد اسکان روانه کردن مسافران به هتل‌ها و میهمان‌پذیرها است و در صورت نبود تمایل مسافران به حضور در این مکان‌ها، به محل‌های دیگری راهنمایی خواهند شد.

وی گفت: تمامی سالن‌های ورزشی برای اسکان موقت به‌صورت آماده‌باش در خدمت مسافران خواهد بود و خوابگاه‌های دانشجویی نیز در مواقع ضروری مورداستفاده قرار خواهند گرفت.