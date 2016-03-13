پیکر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس در زنجان تشییع و تدفین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشکوه قشرهای مختلف مردم شهید پرور در شهرهای سجاس و کرسف شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان تشییع و تدفین شد.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم تشییع دو شهید گمنام در شهر سجاس برگزار شد و پیکرهای مطهر این شهیدان در محدوده پارک ملت شهر سجاس تدفین شد.

دو شهید شهر سجاس ۱۹ و ۲۳ ساله و دو شهید شهر کرسف ۱۹و۲۰ ساله هستند.

پیکر پاک این شهدا ظهر روز شنبه وارد شهرستان خدابنده و از آنجا با استقبال مردم در روستاهای دهجلال،خمارک و مزید آباد مشایعت شد و عصر امروز(یکشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) تشیع و تدفین شد.