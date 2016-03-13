مدیرکل امور مالیاتی خوزستان باید شفاف سازی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بریحی نژاد عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال پایان دو بودجه سالانه این شهرداری بوده و مدت دو سال را در خدمت شورای شهر چمران بودیم و از همکاری و حمایت آنها تقدیر و تشکر می کنم.

وی افزود: از امام جمعه نیز تشکر و قدردانی می کنیم و حمایت وی در حل بسیاری از مشکلات به ما کمک و مسیر را برای فراهم کردن بستری آرام و بدون تنش هموار می کند.

شهردار چمران تصریح کرد: بودجه سال گذشته حدود ۹ و نیم میلیارد تعیین و تحقق ۱۰۰ درصدی داشت. برای سال جاری افزایش چهار میلیاردی را با توجه به پرداخت عوارض آلایندگی در نظر گرفتیم.

بریحی نژاد بیان کرد: امسال یک سال مالی بسیار سختی را داشتیم و بنابر اعلام معاون عمرانی استاندار خوزستان شهرداری ها در بحث درآمدها با افت ۵۰ درصدی روبرو شدند. از چندی قبل محقق نشدن بودجه های مصوب را پیش بینی و برخی ها اقدام به اصلاح بودجه کردند ولی این شهرداری با تلاش های فراوان تمام بودجه را برخلاف بسیاری از شهرداری ها کاملا محقق و به اهداف برنامه ریزی شده دست پیدا کرد.

وی عنوان کرد: مبنای تأمین درآمدهای این شهرداری را تنها بر ارزش افزوده نگذاشته و حتی پیمانکاری در حوزه روستایی و آسفالت انجام و یکی از منابع عمده تأمین درآمد از این حوزه و پیمانکار شدن در پروژه های مختلف بود. در حقیقت یک و نیم میلیارد تومان قرارداد آسفالت و بهسازی معابر در طول سال جاری داشتیم.

شهردار چمران تأکید کرد: در حال حاضر نیز بر عهده گرفتن پیمانکاری پروژه بهسازی راه روستایی متصل به آزادراه به طول ۱۱ کیلومتر را به مبلغ سه میلیارد و هشت دهم میلیارد تومان را برای مناقصه پیشنهاد کردیم. برای تحقق بودجه سال آینده خیلی مؤثر است.

بریحی نژاد گلایه کرد: از مدیرکل امور مالیاتی گله داریم و انتظار می رود از روند وصول و پرداخت ها مطلع باشیم و با شفاف سازی فعالیت کنند. در ارزش افزوده آن سهمی که باید به شهر چمران تعلق می گرفت، نگرفت، به رفتار مالیاتی ایمان داریم ولی در ارتباط با این موضوع باید به یقین برسیم و در غیر این صورت ممکن است راه های دیگری را برویم.

وی یادآور شد: یکی از هدف های عمده در حوزه شهری چمران ساماندهی و جابجایی بازار شهر است و انجام این پروژه امسال جزو ردیف های بودجه و پروژه ها با اعتباری یک میلیارد تومانی بود. برای انجام پروژه فوق در دو حوزه وارد عمل و سعی کردیم تا ضمن تعریف پروژه، یک ردیف اعتباری هم برای آن در نظر بگیریم و خوشبختانه مدیرکل مدیریت و برنامه ریزی رقم ۲۵ درصدی بودجه تملک دارایی را به ۵۰ درصد افزایش داد. البته امیدواریم تحقق پیدا کند چون برخی مواقع تخصیص ها کمتر از اعتبارات اعلامی است.

در بخش راه اندازی تالار و استخر به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم

شهردار چمران ادامه داد: ورود جدی و عملیاتی به بحث ساماندهی بازار و همچنین چذب سرمایه گذار مشارکتی برای اجرای پروژه هایی مثل استخر و تالار از جمله برنامه های این شهرداری برای سال آینده است. باید از سرمایه گذار حمایت کرد و مطمئنا نگاه صرفا فی سبیل الله ندارند و شهرداری چمران به این نگاه احترام گذاشته و به دنبال تعامل دو سویه است.

بریحی نژاد با اشاره به اینکه شهر چمران ۱۷ سال سابقه شهری دارد، گفت: این شهر ۳۴ هزار نفر جمعیت دارد و از دو قسمت صنعتی شامل شهرک قائم، بعثت و یک هزار واحدی و قسمت اصلی شهر با ۲۲ هزار شهروند تشکیل شده است. این شهر همچنین در ۲۰ کیلومتری بندر امام و ۱۵ کیلومتری ماهشهر قرار دارد.

وی اضافه کرد: شهرداری شهر چمران شاید بالاترین نهادی است که حاکمیت را در این شهر نمایندگی می کند چون این شهر با نداشتن بخشدار و بسیاری از ادارات شرایط خاص خودش را دارد. این شرایط خاص باعث شده تا بسیاری از درخواست ها، طرح ها و مطالباتی که مسئولیتش با شهرداری نیست را بر عهده ما قرار بگیرد.

شهردار چمران اظهار کرد: بار مدیریت انسانی، مالی و بسیاری از مسائل بر دوش شهرداری و شورای شهر افتاده و کلیه فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی را باید انجام بدهیم. حتی برخی مواقع وارد حوزه هایی می شویم که هیچ ارتباطی با وظایف سازمانی تعریف شده شهرداری ندارد ولی وجود مشکلات و نیازهای مردم ما را وادار به ورود می کند.

سدسازی های متعدد در بالادست و ایجاد مشکل برای کشاورزان چمرانی

بریحی نژاد با اشاره به اینکه مردم اینجا بیشتر در صنایع اشتغال دارند، بیان کرد: سرانه فضای سبز از استانداردهای جهانی هم بالاتر است و ۱۵ و نیم متر برای هر فرد داریم و پارک ارم بیش از ۷۰ هکتار است.

وی با بیان اینکه میزان پایین آلایندگی نسبت به شهرهای اطراف و آب و هوای خوب آن تأثیر مستقیمی بر جذب گردشگری دارد، گفت: ایجاد سدهای متعدد در بالادست، کشاورزان حوزه روستایی شهر چمران را در زمستان که فصل کشت است، برای آبیاری و کشت دچار بحران کرده و تقاضای حل این مشکل را داریم. به هر حال وقتی سدی ساخته می شود نباید تنها بالادستی ها از منافع آن بهره مند شوند.

شهردار چمران عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی شهرداری ها اصلاح و هم سطح سازی معابر عمومی و آسفالت، خدمات شهری (جمع آوری زباله، پساب ها، دفع آب های سطحی و فضای سبز) است که سعی کردیم شهر چمران استانداردهای لازم را در این زمینه ها داشته باشد.

بریحی نژاد یادآور شد: می خواهیم شهر چمران فقط شاهد کاشت درخت های مثمر باشد و اکنون دو سال از هدفگذاری برای شهر نخل شدن را پشت سر گذاشته ایم. طی چهار یا پنج سال بعد از هدفگذاری قطعا شاهد تحقق این هدف و شهر نخل شدن چمران خواهیم بود. شهر چمران جزو معدود شهرهایی است که طرح تفصیلی آن در حال اجرا است و حدود ۷۰ درصد مردم شاغل در صنعت هستند.

فاضلاب چمران وضعیت مناسبی ندارد/ فاضلاب خوزستان مشکل عریضی بر دوش شهرداری ها

بریحی نژاد در خصوص سیستم فاضلاب شهری گفت: چمران بدون شک خارج از فضای استانی خود نیست و در بحث فاضلاب وضعیت مناسبی نداریم. بحث فاضلاب استان خوزستان مشکل عریض و طویلی است که بار این مشکل در شهرهای مختلف بر دوش شهرداری ها است.

وی در ارتباط با پروژه های شاخص شهر چمران بیان کرد: پارک مرکزی شهر با وسعتپنج هکتار و اعتباری بالغ ۱۲۰ میلیون تومان را طی یک سال اخیر به عنوان یکی ازپروژه های شاخص داشتیم.

شهردار چمران تصریح کرد: مناسباتی خوبی با شورای شهر داریم و برای داشتن نقشه راه خیلی به شهررداری کمک می کنند. نگاه اعضای شورای شهر مبتنی بر منافع عمومی است و خیلی خوب توانستیم کنار هم باشیم و هیچ وقت اختلاف نظرها باعث برهم زدن چارچوب عمومی اهداف نشده است.

بریحی نژاد با اشاره به نداشتن نیروی مازاد در شهرداری چمران عنوان کرد:حدود ۳۷ پست سازمانی بلاتصدی و کمبود نیرو داریم ولی قوانین ما را در جذب قانونی نیرو دچار مشکل کرده است. امیدواریم با تصویب چارت سازمانی بر مبنای مطالعات سازمان همیاری شهرداری بتوانیم این کمبود نیرو را جبران کنیم.

در توسعه فضای عمومی مشکل داریم/ زمینه واگذاری خیلی سخت است

وی اظهار کرد: بدهی ها از روزی که شهردار شدم حدود پنج و دو دهم میلیارد تومان بوده و امروز این بدهی در حوزه مطالبات پیمانکاران نزدیک به چهار میلیارد تومان است. از بابت پرداخت حقوق پرسنل بدهی خاصی نداشته و حدود ۱۴۵ نفر نیرو در شهرداری داریم که بالای ۸۰ درصد آنان بومی هستند.

شهردار چمران با بیان به اینکه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بودجه این شهرداری از طریق جذب عوارض شهرداری است، تأکید کرد: ظرفیت صنایع تبدیلی در این شهر هست ولی با توجه به آثار سوء خشکسالی بر اقتصاد خانواده ها چندان به این مسئله توجه نشد.

بریحی نژاد با اشاره به اینکه این شهر یک شهر خوابگاهی است، گفت: سهمی از صنایع پایین دستی نداریم و به صورت کلی شهرستان ماهشهر نتوانست در این زمینه موفق عمل کنند. همچنین با توجه به اینکه در حوزه راه های ارتباطی تا حدودی در حاشیه قرار گرفتیم و شاید به همین دلیل برای تصمیم سازی نیز دچار مشکل شویم.

وی عنوان کرد: در زمینه توسعه فضای عمومی که نیاز شهر است با مشکل مواجه شده و زمینه واگذاری هم خیلی سخت است. اوقاف، پتروشیمی بندر امام و شرکت ملی پتروشیمی (MPC) مالک بیشترین زمین های شهر چمران هستند و این باعث ورود شهرداری به دعوای حقوقی برای توسعه فضاهای عمومی شده است.

موافقت نکردن دانشگاه علمی کاربردی برای استقرار یک واحد در چمران

شهردار چمران اضافه کرد: با انجام روش های مختلف از جمله درگیری، چالش و صحبت به این نتیجه رسیدیم که صنعت قسمتی از زمین هایی که برای ساخت فضاهای عمومی نیاز داریم را به ما واگذار کنند و از آنها تقدیر و تشکر می کنیم.

بریحی نژاد بیان کرد: این شهر دانشگاه ندارد و از دانشگاه علمی ـ کاربردی دو بار تقاضا کردیم ولی متأسفانه با این امر موافقت نکردند.

وی در ارتباط با بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده هیچ افزایشی نداشته ولی مورد تقدیر و تشکر نهادهای فرادست قرار گرفتیم برای اینکه اولین شهر حوزه شهری بودیم که به موقع بودجه را در شورای شهر مصوب و در موعد مقرر هم محقق شده است.

شهردار چمران خبر داد: دستفروش هایی داریم که در قالب ساماندهی بازار شهر برای آنها نیز فضایی حدود دو هزار و ۵۰۰ متر را در نظر گرفته ایم.

بریحی نژاد تصریح کرد: در خصوص حوزه ورزش، شهرداری چمران در رشته های مختلف فعالیت داریم و ورزشکاران بسیاری تحت پوشش این شهرداری هستند. خیلی از مجموعه های ورزشی در این شهر داریم ولی چون متعلق به صنعت است، برای استفاده عموم آزاد نیست.

وی افزود: در رده های مختلف سنی و رشته های مختلف مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال و غیره به ویژه ورزش های رزمی مقام های خوبی داریم. تیم بسکتبال شهرداری در لیگ برتر استان مقام دوم را دارد.

شهردار چمران با اشاره با بالا بودن نرخ بیکاری این شهر اظهار کرد: برنامه های تجلیل از ورزشکارانی که در حوزه ملی کسب مقام داشته اند را در نظر داریم.

چمران شهر ورزشکاران استانی و ملی

رئیس شورای شهر چمران نیز در این نشست بیان کرد: در بحث ورزش حمایت های خوبی داشته و با وجود نداشتن اداره ورزش و جوانان اما در رشته های رزمی، کاراته، کیک بوکسینگ، فوتبال و فوتسال رتبه های خوبی در این شهر داریم.

مهدی امیری فر ادامه داد: ورزش های محله ای هم یکی از امتیازات مثبت این شهر برای جوانان است. دوچرخه سوارانی در این شهر و همچنین در میان کارمندان شهرداری داریم که در مسابقات استانی و کشوری مقام های خوبی را کسب کردند.

وی با اشاره به وجود قهرمانان کشوری و جهانی در رشته های ورزشی مختلف در شهر چمران عنوان کرد: پیگیری هایی برای استقرار اداره ورزش جوانان داشته و ظرفیت ها و بسترهای موجود در حوزه ورزش را به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان معرفی کردیم. همچنین باشگاه اسب سواری کم نظیری داریم که دارای اسب های اصیل و شناسنامه دار است.