خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - حسین غلامی: شهرستان گناوه با مساحتی حدود یك‌هزار و ۸۳۷ كیلومترمربع در ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارد. این شهرستان از شمال غربی به شهرستان دیلم، از شمال شرقی به استان فارس، از مشرق به شهرستان دشتستان، از جنوب به شهرستان بوشهر و از مغرب به خلیج فارس منتهی می شود.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع شده است و به علت برخورداری از سواحل ماسه‌ای بسیار زیبا از جاذبه‌های طبیعی فراوانی برخوردار است.

از گناوه قدیم نقاطی باقی مانده است كه امروزه به نام های تیرسول (شن فشرده)، تل گنبد، تل گوری، تل مناره، و بالاخره تل امام زاده خوانده می‌شود. در ویرانه‌های اطراف گناوه، گوپال ( گل پخته استوانه‌ای شكل به صورت سفال زرد یا سرخ رنگ كه آن را به عنوان گلوله با منجنیق بر سر دشمن می‌ریختند) فراوان به چشم می‌خورد.

ساكنان این شهرستان از اقوام مختلفی تشكیل شده‌اند. مهاجرینی كه اغلب از دهستان لیراوی (دیلم) و روستاهای اطراف شهرستان به آن مراجعه كرده‌اند عمدتا ریشه‌های لری دارند. اعراب نیز محله مخصوص خود را داشته و همچنین از اقوام دشتی نیز عده‌ای در گناوه ساكن هستند.

گناوه میزبان مسافران نوروزی

شهرستان‌ گناوه در سال‌های اخیر یكی از پر رونق‌ترین شهرهای گردشگری جنوب كشور بوده است كه مردم ایران از هر فرصتی برای سفر به این شهر استفاده می‌كنند تا از مناظر طبیعی و بازار این شهر استفاده كنند.

شهرداری گناوه تلاش داشته است تا هرساله وضعیت مناسب‌تر و مطلوب‌تری برای حضور مسافران نوروزی مهیا كنیم و افزایش حضور مردم به نسبت سال گذشته بیان‌گر موفقیت در دستیابی به این هدف است.

دشت‌های سبز و سواحل ماسه‌ای

جاذبه های گردشگری شهرستان گناوه كه در این فصل با فرشی از علفزارها و گل‌های بهاری از دامنه‌ كوه‌های زاگرس در شرق تا كرانه خلیج نیلگون فارس در غرب آراسته شده سیاحان و گردشگران را به سوی خود فرا می‌خواند.

طبیعت سحرانگیز شهرستان‌های شمالی استان بوشهر در امتداد جلگه حاصل‌خیز خوزستان همه ساله برخلاف دیگر مناطق كشور در فصل زمستان پذیرای بهار است، به طوری كه هنوز نیمه دوم آخرین ماه زمستان فرا نرسیده دشتها مملو از گل‌های رنگارنگ بهاری است، درختان شكوفه داده‌اند و نخیلات كه همچون كمربند سبزی بسیاری ازشهرها و روستاهای این منطقه را در بر گرفته‌اند، به‌ ثمر نشسته‌اند.

سواحل ماسه‌ای خلیج فارس در شهرستان گناوه كه مملو از صدف‌های دریایی است و مرغان دریایی با صداهای عجیب و غریب خود برای یافتن طعمه‌ای در آن جولان می‌دهند، جاذبه دیگری از طبیعت زیبای این منطقه است.

قایق‌های كوچك صیادی كه درامتداد ساحل سینه امواج را می‌شكافند تا تورهای ماهیگیری خود را در صیدگاه‌ها بگسترانند و یا گرگورها را از اعماق دریا بیرون بكشند، هر گردشگری را برای ساعتی در ساحل محسور خود می‌كند.

بازارهای تجاری بندر گناوه و ریگ نیز كه مملو از كالاهای خارجی با قیمت‌های ارزان و مناسب است جاذبه دیگری برای گردشگرانی است كه روزهای تعطیل خود به‌ویژه در ایام نوروز به این منطقه از سرزمین پهناور ایران سفر می‌كنند.

در چند سال اخیر به علت رشد شتابان تجارت و عرضه ارزان اجناس خارجی در سایت‌های تجاری بندر گناوه، بیشترین آمار گردشگران كشور را این بنادر به خود اختصاص داده‌اند و میزان درآمد حاصل از گردشگری در این مناطق نیز به چندین برابر نسبت به گذشته رسیده است.

نقاط گردشگری گناوه

وجود آثار و اماكن تاریخی و مذهبی كه با سبك اصیل ایرانی و باقدمتی دیرینه در این مناطق بجا مانده و كارگاه‌های صنایع دستی نظیر لنج‌سازی ، گرگوربافی و گبه‌بافی از دیگر جاذبه‌های این مناطق شمالی استان بوشهر است.

پهلوگیری شناورهای تجاری و ماهی‌گیری در لنگرگاه‌ها و هیاهوی صیادان و ملوانانی كه آبزیان صید شده را از انبار شناورها تخلیه می‌كنند و بارهای تجاری را در گمرك پیاده می‌كنند برای گردشگران توجه‌برانگیز ودیدنی است.

بنای مذهبی امامزاده «سلیمان بن علی» كه وی را از فرزندان حضرت امام سجاد(ع) می‌دانند و بی‌بی‌مریم، تل گوری و شاه صدرالدین نیزمهمترین امكان تاریخی و مذهبی شهرستان گناوه است كه در ایام نوروز پذیرای هزاران زایر و گردشگر از نقاط مختلف است.

بازدید از اماكن مذهبی و تفریحی «آقا ابوالحسن»، قدمگاه حضرت عباس و امیرالمومنین (ع) و همچنین جنگل‌های طبیعی ودست كاشت «چاهك» و «كلر وكمالی» در شهرستان گناوه از دیگر برنامه‌های گردشگرانی است كه در ایام نوروز به این مناطق جنوبی كشور سفر می‌كنند.

بندرریگ ازتوابع شهرستان گناوه كه شهرنشینی در آن چند قرن قدمت دارد و شخصیت بزرگی همچون «میرمهنا» از مبارزان جنوب در مقابل اشغالگران پرتغالی در آن زندگی كرده نیز اماكن تاریخی و تفریحی متعددی دارد.

جزیره‌های «مستر» و همچنین جزیره «میرمهنا» كه بتازگی توسط هیات دولت به عنوان مكان گردشگری استانی اعتبار قابل توجهی به آن اختصاص یافته، همه ساله گردشگران زیادی را به خود جلب می‌كند.

همچنین برج «حسینیه خان» در این بندر كه به عنوان میراث فرهنگی ثبت و بتازگی ترمیم شده از مكان تاریخی این بندر به شمار می‌اید.

چرخ اقتصاد گناوه بر مدار ماهی گیری، كشاورزی، دامداری و تجارت با كشورهای حوزه خلیج فارس در گردش است. تجارت و ماهی گیری كه مهم‌ترین منبع درآمد اهالی این شهر را تشكیل می دهد، مهم‌ترین رشته اقتصادی بخش گناوه را به وجود آورده است.

كشاورزی به علت كمبود آب كشاورزی، منحصر به هرس و نگه داری درختان خرما و كشت دیمی گندم و جو بوده است و به زحمت تكاپوی احتیاجات محلی را تامین می كند اما خرما مانند بیش تر نواحی ساحلی خلیج فارس بازده خوبی داشته و جزواقلام صادراتی این بخش محسوب می‌شود.

دامداری نیز با بهره اندك در بعضی نقاط رایج بوده و شامل گاو و بز می گردد. گناوه هم از نظر كشاورزی و هم از نظر تجاری و عملیات بندری و ترخیص كالا و نیز از نظر توسعه صنایع كوچك دارای استعداد بسیار است.

بازار گناوه، دبی ایران

مجاورت شهر گناوه با كشورهای عربی حوزه خلیج فارس تعاملات گسترده تجار این بندر با كشورهای عربی را در پی داشته است و معاملات تجاری بین بازرگان كشورهای عربی با تجار و بازاریان گناوه، این بندر را به یكی از پر رونق‌ترین بازارهای ایران بدل كرده است.

بازارهای گسترده و تجار متعدد بند گناوه سبب شده است تا بازار این بندر توان بالایی برای تامین اجناس خارجی مورد نیاز مردم و مسافران و گردشگران را در این شهر فراهم كرده است.

هر ساله خیل عظیم مسافران نوروزی كه به استان‌های جنوبی كشور سفر می‌كنند، برای خرید به بازار گناوه می‌روند تا خرید خود را انجام دهند و رهاوردی مناسب با قیمتی نازل را تهیه كنند.

اغلب اجناس موجود در بازار گناوه وارداتی هستند و این بازار به بازار اجناس خارجی معروف است. اجناس خارجی مارك‌دار و یا بی‌مارك به وفور در این بازار یافت می‌شود.