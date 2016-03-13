برکناری وزیر دادگستری مصر در پی توهین به پیامبر اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر روز یکشنبه «احمد الزند» وزیر دادگستری این کشور را به دلیل اظهاراتی در توهین به پیامبر اکرم (ص) برکنار کرد. بنابر اعلام منابع، نخست وزیر مصر از الزند خواسته بود از سمت خود استعفا دهد که مخالفت وی با این امر موجب شد تا نخست وزیر مصر او را برکنار نماید.

«احمد الزند» وزیر دادگستری مصر روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «صدی البلد»، در پاسخ به این سوال که آیا به زندانی کردن روزنامه‌ نگارانی که خلاف قانون عمل کنند ادامه می‌دهد، گفت: ان شاء الله این کار را خواهم کرد حتی اگر استغفرالله محمد نبی علیه الصلاه و السلام باشد.

این اظهارات وزیر دادگستری مصر، با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده و الزند در پی موج خشم حاصل عذرخواهی کرد. الازهر مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: هر کسی که در مقابل رسانه‌ها سخن می‌گوید، باید مراقب باشد تا به مقام والای نبوت، حتی اگر بدون منظور نیز باشد، اسائه ادب نکند.

«عبدالمنعم ابوالفتوح» کاندیدای سابق ریاست جمهوری مصر و رئیس حزب «مصر قوی» نیز در صفحه خود در توئیتر برکناری و محاکمه احمد الزند را خواستار شده بود.

الزند پیش از این نیز اظهارات جنجال برانگیزی را بیان کرده بود، از جمله اینکه گفته بود قصد دارد قانونی را وضع نماید تا والدین تروریست ها به دلیل اینکه در تربیت فرزندانشان خوب عمل نکرده اند مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند.