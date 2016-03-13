بررسی آزمایش های موشکی ایران در نشست اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه می گوید به خاطر آزمایش های موشکی ایران اتحادیه اروپا می تواند تحریم های جدید علیه ایران وضع کند.

آیرو روز یکشنبه گفت: آزمایش های موشکی ایران به احتمال زیاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض می کنند و به خاطر این آزمایش ها اتحادیه اروپا می تواند تحریم های جدیدی برای ایران در نظر بگیرد.

وی آزمایش های موشکی ایران را محکوم کرد و گفت: با این آزمایش ها در صورت اعمال تحریم ها هیچ کس نمی تواند اعتراض کند. قرار است در نشست روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوع آزمایش های موشکی به رای گذاشته شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است آزمایش های موشکی ایران قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است. آمریکا می خواهد موضوع آزمایش های موشکی ایران را در جلسه این هفته شورای امنیت مطرح کند.

روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از قدرت های جهانی خواسته بود نسبت به آزمایش های موشکی ایران واکنش نشان دهند.