مستند مصور مقاومت خرمشهر به روایت «خرمشهر حماسه مقاومت»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خرمشهر حماسه مقاومت» با همکاری معاونت پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران و انتشارات شاهد در موضوع دفاع مقدس و تاریخ معاصر خرمشهر در بازار موجود است.

این کتاب شامل ۲۳۰ عکس از بین شش هزار عکس است و به نوعی تاریخ مستند و مصوری از نماد مقاومت در تاریخ معاصر کشورمان است که در آن با استفاده از ذوق و خلاقیت هنرمندان عکاس، سه برهه حساس از موقعیت های پیش از جنگ، هنگام جنگ و بعد از جنگ شهر خرمشهر به تصویر کشیده شده است.

فصل اول این کتاب با عنوان «خرمشهر پیش از جنگ تحمیلی» با عکسی از آرشیو خبرگزاری ایرنا شروع می شود که در آن پل قدیمی خرمشهر نشان داده می شود. این عکس متعلق به سال ۱۳۴۴ است. در ادامه این فصل عکس های متعددی از بناهای قدیمی شهر و تصاویری از تظاهرات مردم خرمشهر در نهضت انقلاب اسلامی به علاقه مندان ارائه شده است.

فصل دوم کتاب با عنوان «مقاومت در خرمشهر، اشغال و آزادسازی» سرگذشت یان شهر را از زمان سقوط تا آزادسازی نشان می دهد. البته شروع این فصل با عکسی از آرشیو موسسه کیهان است که متعلق به سال ۱۳۵۸ و بمب گذاری ایادی ضدانقلاب در بازار سیف شهر خرمشهر است.

اغلب عکس های این فصل برای علاقه مندان به زیبایی های خرمشهر، دلگیر و ناراحت کننده است؛ چرا که ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۵۹ را در یادها تداعی می کند که یکی از تلخ ترین لحظه های تاریخ معاصر ایران اسلامی به شمار می رود، روزی که خرمشهر پس از ۳۴ روز پایمردی و مقاومت مظلومانه مردمی سقوط کرد و قسمت غربی آن و قریب به ۱۸۰ کیلومتر طول خط مرزی و پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک میهن مان به اشغال ارتش عراق درآمد.

البته عکس های آزادسازی خرمشهر در این فصل حلاوت خاصی را به بینندگان می بخشد؛ سرانجام فصل سوم با عنوان «زندگی پس از جنگ در خرمشهر» بیشتر دمیدن روح دوباره به کالبد زخمی شهر را نشان می دهد. عکس هایی از بازگشت اهالی بعد از دوری سخت و طاقت فرسا که فقط ساکنان خرمشهر، آن را به معنای واقعی اش لمس کردند.

عکس های این بخش اغلب بر سازندگی خرابی ها تاکید دارند و رنگی است تا شادابی و سرزندگی دوباره در این شهر جنگ زده را به بینندگان منتقل کند.