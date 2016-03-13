محاکمه «الساعدی قذافی» به ۱۲ آوریل موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محاکمه «الساعدی قذافی» فرزند معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی به اتهام مشارکت در سرکوب خونین انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ که منجر به پایان حکومت پدرش شد به دوازدهم ماه آوریل (۲۴ فروردین) موکول شد.

الساعدی قذافی ۴۲ ساله روز یکشنبه در حالی که لباس آبی زندانیان را برتن داشت به اتهام مشارکت در سرکوب مردم لیبی در انقلاب سال ۲۰۱۱ و همچنین قتل «بشیر ریانی» مربی سابق باشگاه فوتبال الاتحاد طرابلس در سال ۲۰۰۵ در جلسه دادگاه که تنها ۵ دقیقه به طول انجامید، حاضر شد.

الساعدی قذافی در زندان وابسته به ائتلاف شبه نظامیان موسوم به «فجر لیبی» که سال ۲۰۱۴ بر طرابلس پایتخت لیبی سیطره یافته و دولت و پارلمانی که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود تشکیل دادند نگهداری می شود.

لازم به ذکر است که ۳ نفر از هفت فرزند معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی در جریان انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ کشته شدند.