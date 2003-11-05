نمايندگان اتحاديه عرب به عراق مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين سفرنخستين ديدار هيئتي از سوي اتحاديه عرب پس از اشغال عراق است .

الجاورش مسئول روابط عمومي اتحاديه عرب گفت كه عمرو موسي دبير كل اين اتحاديه كميته اي را براي به دست آوردن حقايق به عراق مي فرستد .

وي ادامه داد: اعضاي اين هيئت در سفر به عراق ضمن ديدار با اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، از نظرات رهبران سياسي ، احزاب ، عشاير و مراجع ديني مطلع خواهد شد .

هدف اصلي از اين سفر آشنايي با روند طبيعي اوضاع در عراق براي استفاده در گزارش دبير كل اتحاديه عرب به نشست آينده وزراي امور خارجه عرب خواهد بود .

نشست وزراي خارجه كشورهاي عرب در ماه مارس آينده در تونس برگزار خواهد شد .

يادآوري مي شود كه وزيران خارجه كشورهاي عربي در سپتامبر گذشته موجوديت شوراي حكومت انتقالي عراق را مورد تاييد قرار دادند . كارشناسا ني نيز از اتحاديه عرب به عراق مي روند تا امكان ترميم ، بازسازي و بازگرداندن آثار باستاني عراق را مورد بررسي قرار دهند .

دبير كل اتحاديه عرب گزارشي از وضعيت كنوني آثار باستاني و آثار مسروقه را در اختيار اين كارشناسان قرار داده است .

گفتني است 30 هزار قطعه باستاني از زمان جنگ عراق به سرقت رفته است كه 300قطعه آن جز نادرترين آثار باستاني عراق هستند .



