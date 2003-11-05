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۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۹:۰۱

براي تهيه گزارش

نمايندگان اتحاديه عرب به عراق مي روند

اتحاديه عرب امروز از سفر هفته آينده هيئت عالي رتبه اين اتحاديه به عراق خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين سفرنخستين ديدار هيئتي از سوي اتحاديه عرب پس از اشغال عراق است .
الجاورش مسئول روابط عمومي اتحاديه عرب گفت كه عمرو موسي دبير كل اين اتحاديه كميته اي را براي به دست آوردن حقايق به عراق مي فرستد . 
 وي ادامه داد:  اعضاي اين هيئت در سفر به عراق ضمن ديدار با اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، از نظرات رهبران سياسي ، احزاب ، عشاير و مراجع ديني  مطلع خواهد شد .
 هدف اصلي از اين سفر آشنايي با روند طبيعي اوضاع در عراق  براي استفاده در گزارش دبير كل اتحاديه عرب  به نشست آينده  وزراي امور خارجه عرب  خواهد بود . 
نشست وزراي خارجه كشورهاي عرب در ماه مارس آينده در تونس برگزار خواهد شد .
يادآوري مي شود كه وزيران خارجه كشورهاي عربي در سپتامبر گذشته موجوديت شوراي حكومت انتقالي عراق را مورد تاييد قرار دادند . كارشناسا ني نيز از اتحاديه عرب به عراق مي روند تا  امكان ترميم ، بازسازي  و بازگرداندن آثار باستاني عراق را مورد بررسي قرار دهند .
دبير كل اتحاديه عرب گزارشي از وضعيت كنوني آثار باستاني  و آثار مسروقه را در اختيار اين كارشناسان قرار داده است .
گفتني است 30 هزار قطعه باستاني از زمان جنگ عراق به سرقت رفته است كه 300قطعه آن جز نادرترين آثار باستاني عراق هستند .   

کد مطلب 35796

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