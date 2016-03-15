۳۷۰روز زندگی «رسول و بابک»/«نوبهار» ازکارهای برادرش اطلاع نداشت

خبرگزاری مهر، گروه جامعه - سید هادی کسایی زاده: انگار قرار نیست نفت دست از سر رسول ۳۵ ساله بردارد! پسرک جوانی که تصویرش به عنوان رتبه دوم کنکور سراسری سال ۷۸ بر روی نشریه پیک سنجش منتشر شد، بعدها برای ادامه تحصیل از طریق بورسیه وزارت نفت به انگلستان رفت و حالا نام رسول کوهپایه زاده اصفهانی (که البته اصلیت کرمانی دارد) ذیل پرونده بابک زنجانی (متهم بزرگ نفتی) به عنوان وکیل مدافع مشاهده می شود.

با ادب، حساس در مصاحبه، کمی محافظه کار، پاسخگو و بدون حاشیه است. به قول معروف هم می خواهد وکیل بابک زنجانی باشد و هم به عنوان یک وکیل خوشنام، بدون حاشیه و حرفه ای در جامعه شناخته شود.

روی میز شیک و گران قیمت آقای وکیل در طبقه ششم یک برج اداری در خیابان دولت (در شهر تهران) اثری از پرونده نیست و بیشتر دکوراسیون اتاق نظر شما را جلب می کند. به دلیل حساسیت و آلرژی فصلی، وکیل جوان مجبور بود گاهی اشک جاری شده از چشمانش را پاک کند برای همین با لبخند به عکاس گفت: حواست باشد طوری عکس نگیرید بگویند وکیل بابک زنجانی دارد، گریه می کند!

* به عنوان سوال اول آیا انتخاب شما به عنوان وکیل آقای زنجانی به واسطه آشنایی با خواهر موکلتان بوده است؟ چون اینطور شنیدم!

- نه این درست نیست؛ اگر هم گفته باشم اصلاح می کنم.

* در هرحال خانواده آقای زنجانی تلاش های زیادی داشتند تا وکیل خوبی انتخاب کنند؟

- بله درست است، منکر این صحبت نیستم؛ به عنوان مثال، ۲ نفر از وکلایی که با آنها صحبت شده بود از اساتید خودم بودند که در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می کنند. من هم جزو گزینه های وکالت در این پرونده بودم هرچند قرار نبود به عنوان تنها وکیل این پرونده باشم و قرار بود تنها به عنوان کارشناس و نماینده آقای زنجانی برای شناسایی اموال موکل باشم. البته قبل از ورود به این بحث بگویم که آقای زنجانی فردی بسیار باهوش است و به اعتقاد من نبوغ خاصی دارد به ویژه در آدم شناسی؛ مثلا گاهی به من می گفت این اتفاق در جلسه بعد رخ می دهد دقیقا همان اتفاق رخ می داد. برای همین بعد از چندین جلسه بابک زنجانی به من گفت نمی خواهم وکیل دیگری کنار شما باشد و تنها خودتان وکالت این پرونده را برعهده بگیرید.

*پس قبل از پرونده آشنایی با خانواده آقای زنجانی نداشتید؟

- نه

* شما مدعی هستید که بابک زنجانی فردی نابغه و باهوش است؛ چطور این فرد باهوش از وکیل جوان و بدون تجربه کافی استفاده کرد؟ آن هم برای پرونده ای که به قول معروف زیر تیغ است؟

- شما از کجا می دانید بهترین وکیل را انتخاب نکرده است؟ وقتی که دفاع آخر دادگاه را قرائت کردم ۲۰ دقیقه با آقای زنجانی گفتگو داشتم که ۱۹ دقیقه آن، این فرد سختگیر و حساس از من تعریف کرد و گفت: تو نابغه هستی ... بگذارید اینطور بگویم که موضوع پرونده مرگ و زندگی زنجانی مطرح بود پس موکلم با کسی تعارف نداشت. هرچند خودستایی خوب نیست اما باید بگویم که بابک زنجانی وکیلی را انتخاب کرد که اولا به تجارت بین الملل آگاه بود، با قراردادهای نفتی آشنا بود و حقوق بین الملل بانکی را می دانست چون جمع کردن این پرونده تنها با علم حقوق کیفری کافی نبود. زنجانی گفته است که من وکیلی دارم که به اندازه یک تیم رسانه ای از من دفاع کرده است.

* اما به عنوان خبرنگار حوزه قضایی تا قبل از پرونده آقای زنجانی نام شما را در رسانه ها ندیدم؟

- چون رسول کوهپایه زاده جوان ۳۵ ساله ای است. در حوزه وکالت هم سن و سال اهمیت دارد و نشان دهنده تجربه است. در ضمن گفتم که قرار نبود وکیل پرونده باشم.

* شما با آقای زنجانی قرارداد رسمی هم منعقد کردید؟

- بله؛ بر اساس قانون قراردادی میان من و موکلم منعقد شد.

* اعلام مبلغ حق الوکاله از سوی شما تعیین شد یا آقای زنجانی؟

- من پیشنهاد کردم

* می توانم سوال کنم حق الوکاله شما چقدر است؟

- این قرارداد بر اساس قانون محرمانه و خصوصی است. اما چون مبلغ پرونده ۸ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس ۶ درصد تعرفه، مشخص است چقدر می شود. هرچند همه تصور می کنند حق الوکاله من میلیاردی است اما باید بگویم تا این لحظه هیچ پول یا کالا یا ملک و هر چیزی از سوی موکلم به عنوان حق الوکاله به بنده پرداخت نشده است.

* مشخص است چون پول های زنجانی بلوکه شده بود و باید به دادستانی می رفتید و درخواست می دادید؟

- رفتم و همین را هم گفتم. اخیرا هم بخشی از مبلغ حق الوکاله در قالب چک در حال پرداخت بود که مقام قضایی توقیف کرد.

* این چک و پول از کجا آمد که توقیف شد؟

- فردی در خارج از کشور می خواست به آقای زنجانی قرض دهد و این قرض هم برای پرداخت بخشی از حق الوکاله بنده بود.

* شنیده ام گفته اید زیاد مسائل مالی در این پرونده برایم مهم نیست؟

- بله؛ چون کار حرفه ای در این پرونده بیشتر برایم اهمیت دارد. چون در این پرونده شناخته شدم.

* اما این را هم در نظر بگیرید که در صورت اعدام آقای زنجانی شاید این معروفیت برای شما جنبه منفی داشته باشد؟

- حرف شما می تواند درست باشد. اما فکر می کنم که رسانه ها و مردم روشن هستند و عملکرد من را ارزیابی کردند. در هر حال وکیل مامور به نتیجه نیست. هر چند رابطه من و آقای زنجانی عاطفی است.

* آیا در طول بررسی این پرونده کمک هم گرفتید؟

- یقینا در این نوع مسائل باید گفت که هر سری یک فکری دارد و باید مشورت می گرفتم.

* بابت این مشورت ها هزینه هم پرداخت کرده اید؟

- نه؛ ابدا

* قطعا این نوع پرونده های بزرگ هر وکیلی را وسوسه کرده تا دستی بر آتش داشته باشد و نامش در پرونده ثبت شود. در این خصوص پیشنهاداتی هم از سوی سایر وکلا شده بود؟

- بله البته؛ مطمئن هستم برخی وکلای نام آشنا هم بودند و هستند که بدون دریافت هیچ حق الوکاله ای حاضر بودند وکالت را قبول کنند.

* شما مطمئن هستید؟

- بله خانواده آقای زنجانی گفتند. هر چند جامعه وکالت هم این نوع درخواست را می پذیرد چون گاهی پول اهمیت ندارد.

* در مدت زمان یکسال رسیدگی به این پرونده رسانه ها هم پا به پای شما آمدند؛ انتخاب خبرنگاران برای مصاحبه حساب شده بود؟

- بدون تعارف می گویم که واقعا از رسانه تشکر می کنم چون تمام اخبار را بدون کم و کسر منتشر کردند حتی علیه موکلم! و استنباط من این است که چون مردم تمام مسائل را می خواندند حکم با اقبال عمومی مواجه نشد. البته برخی از رسانه ها هم بیشتر دنبال مسائل سیاسی بودند. در هر حال با طیف خاصی هم طرف نبودم و با تمام خبرگزاری ها و حتی خبرگزاری قوه قضائیه هم مصاحبه داشتم. حتی دوست داشتم با رسانه هایی که علیه آقای زنجانی قلم می زنند مصاحبه کنم.

*این دیدگاه به دلیل پرونده است یا شخصیت خودتان هم اینطور است؟

- هر دو؛ چون به قلم و رسانه احترام می گذارم.

* آقای زنجانی از چه طریق اخبار را رصد می کرد؟

- تا زمانی که در دادسرا بود هیچ خبری از وضعیت کشور و جهان و پرونده خودش نداشت. وقتی پرونده به دادگاه آمد می توانست از ۶ روزنامه استفاده کند.

* از شما درخواستی برای مطالعه سایر روزنامه ها داشت؟

- می توانست اما خود زندان هم این اختیار را داشت. البته معمولا روزنامه های منتقد را درخواست می کرد.

* در مدت زمانی که آقای زنجانی زندان هستند چند ملاقات با موکل خود داشتید؟

- شمارش نکردم اما می توانستم هفته ای یکبار ملاقات داشته باشم.

* ملاقات در اتاق و حضوری بود؟

- بله؛ با حضور محافظ های زندان

* گفتگوهای شما چقدر طول می کشید؟

- بستگی به زمانی بود که دادگاه در نامه می نوشت. از یک ساعت تا چند ساعت...

* آقای زنجانی درخواستی هم برای تسهیلات در زندان داشت؟

- گاهی می شنیدم که می گفتند زنجانی اصلا اوین نیست! یا او را در ویلای لواسان دیدند! اما واقعیت این بود که موکل من ۲ سال و ۲ ماه است که در سلول انفرادی حبس است.

*شما سلول را دیده اید؟

- خیر

* تلویزیون هم دارد؟

- بله دارد

* بالاخره موکل شما مجرد است یا متاهل؟

- مجرد هستند

* بر اساس محتویات پرونده و مشاوره هایی که با همکارانتان داشتید اگر آنها جای قاضی بودند چه رایی صادر می کردند؟

- قطعا هر حکمی می دادند مفسد فی الارض نبود.

* به اعتقاد شما چند درصد پرونده رسانه ای شد؟

- تقریبا ۹۹ درصد رسانه ای شد.

* چرا بعد از صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی شوکه شدید؟

- چون انتظار چنین حکمی را حتی اگر وکیل زنجانی نبودم، نداشتم. چون ۴ ماه با وسواس پرونده را خوانده بودم. حتی از یک برگ نگذشتم و به عنوان فرد کاملا مطلع از پرونده نمی توانم این حکم را بپذیرم.

* در پرونده مه آفرید امیرخسروی، متهم نام بسیاری از مدیران و مسئولان دولتی را اعلام کرد که در تخلفات و جرایم وی دست داشتند. چرا بابک زنجانی این اسامی را اعلام نکرد؟

- حداقل در این ۲۰۹ جلد پرونده ای را که خواندم چیزی ندیدم. خودم هم کنجکاو بودم اما واقعا ندیدم. اتفاقا در دادگاه هم گفت: چرا اصرار دارید تا نام فردی را ببرم و آبروی او به خطر بیفتد.

* تمام مسئولانی که اظهار نظر کردند یک صدا گفتند که پولی در میان نیست و بابک زنجانی پولی برای پرداخت بدهی هایش ندارد اما شما به عنوان وکیل بابک زنجانی مدعی هستید این پول وجود دارد؛ اطلاعات شما از کجاست؟

- الله اعلم ... اما به عنوان وکیل و بر اساس داده هایی که از موکل و وکلای خارجی دارم می گویم که این پول وجود دارد.

* پس نمی توانید رسما اعلام کنید پول هست؟

- من بر اساس اظهارات موکلم می گویم و اسناد را هم دیده ام.

* وقتی آقای زنجانی حکم را شنید چه گفت؟

- موکلم گفت تلاش کنید پول هر طور شده برگردد.

* چقدر پول هست؟

- حداقل به اندازه طلب شرکت نفت پول دارد.

* آیا خانم «نوبهار» خواهر آقای زنجانی و سایر خانواده از اقدامات موکل شما مطلع بوده یا همکاری داشتند البته نمی گویم شریک جرم بوده اند منظورم کار است؟

- خواهر آقای زنجانی گفتند وقتی در تلویزیون متوجه شدیم برادرمان با نفت کار می کرده و تحریم ها را دور زده متوجه شدیم.

* و تیک های عصبی بابک زنجانی؟

- به دلیل روزهای انفرادی است در حالی که فرد کاملا آرام و توداری است.

* در سریال طنز «در حاشیه ۲» ساخته مهران مدیری یکی از شخصیتها از هر نوعی با شخصیت بابک زنجانی شبیه بود دیدید؟

- چند باری دیدم اما به دلیل مشغله زیاد دنبال نکردم.

* (با لبخند)؛ شنیدم مجرد هستید؛ این پرونده ممکن است در ازدواج شما هم تاثیر بگذارد؟

- ولله اگر این پرونده ما را شهید نکند خوب است... (با لبخند)

* جناب آقای کوهپایه زاده شما در طول بررسی این پرونده قطعا به مواردی برخوردید که به این نتیجه رسیدید در این بخش قانون شفاف بوده و یا نیاز به تنقیح دارد و این تجربه قطعا برای وکلای پرونده های بزرگ رخ می دهد به این رسیدید؟

- سوال خوبی است؛ اگر هزاران واحد در دانشگاه پاس کنید به اندازه دقایقی در یک چنین دادگاهی تجربه پیدا نمی کنید. چون تدریس دانشگاهی هم دارم به مواردی در این پرونده برخوردم که نیاز می دانم با کمیسیون قضایی در این خصوص نشستی داشته باشم. حتی به زودی کتاب محاکمات را می نویسم.

* غیر از آقای زنجانی چند پرونده شاخص کار کردید؟

خب قطعا این پرونده ملی و خاص بود. اما ناف من را انگار با پرونده های کیفری بریدند چون نخستین پرونده من ۶ سال طول کشید و استفاده از مال غیر و ارتشا و غیره ... بود.

* در طول رسیدگی به پرونده تلفن های خاص هم داشتید؟

- خاص به چه معنی؟

* هر معنی!؟

- می خندد و می گوید: تلفن خاص نداشتم و برای خودم هم عجیب بود که هیچ فرد امنیتی یا قاضی یا غیره ... تماسی نداشتند.

* شما معمولا در مصاحبه هایتان یک تشکری هم برای خالی نبودن عریضه از قوه قضائیه دارید؛ این نوعی نوشابه باز کردن است؟

- برای اینکه باورم این است که وکیل بازوی قوه قضائیه است. مجموعه قضایی دادگاه در شعبه هم تعریف کردند چون احترام دستگاه قضایی را داشتم.

* خوش و بش یا ملاقات خصوصی با رئیس دادگاه هم داشتید؟

- یکی از حسن های قاضی صلواتی این است که در اتاقش همیشه باز است. یعنی دیدن بازپرس پرونده سخت تر بود. خوش و بشی که نداشتیم اما رابطه محترمانه ای داشتیم.

* بعد از مطالعه رزومه دادگاه های قاضی صلواتی نترسیدید و نگفتید اوه اوه کارم سخت شد؟

- می خندد و می گوید: نه؛ اما در هرحال پیگیر بودم ببینم کدام قاضی پرونده را پیگیری می کند. و این قاضی مطرح و شناخته شده بود.

* اولین روز برخورد شما با قاضی صلواتی را یادتان می آید؟

- بله؛ در اولین روز دادگاه قاضی گفت چقدر حق الوکاله گرفتی؟ هر چی گرفتی نوش جونت اما قراردادت را ببینم. البته قاضی و نهادهای امنیتی هم به این نتیجه رسیدند که حق الوکاله نگرفتم.

* با سایر وکلای متهمان هم ارتباط داشتید؟

- بله مشورت می کردیم.

* در دادگاه فقط ۲ خواهر آقای زنجانی بودند؛ مادر و پدر چرا نبودند؟

- به دلیل روحیاتی که داشتند حضور پیدا نکردند.

* با خانواده آقای زنجانی هم در طول دادگاه جلسه داشتید؟

- بله در دفتر کارم صحبت می کردیم.

* آقای زنجانی چند وکیل خارجی دارند؟

- تیم حقوقی دارند.

* آنها پولشان را گرفتند؟

-اطلاعی ندارم.

* آقای زنجانی می تواند در زندان با شما تماس بگیرند؟

- بله

* آیا نفتی وجود دارد یا فروخته شد؟

- آقای زنجانی می گوید بارنامه ها را تحویل بدهید من قبول می کنم. اما اصلا نفتی به من تحویل نشده است.

ممنون از وقتی که به ما دادید ...