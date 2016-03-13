پوتین انفجار تروریستی آنکارا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انفجارهای تروریستی آنکارا را محکوم کرد و همدردی خود را با مردم ترکیه اعلام کرد.

به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین، پوتین در هر شرایطی با مردم ترکیه ابراز همدردی می کند. بر اثر این انفجار که در حوالی میدان کزلای اتفاق افتاد، دهها خودرو دچار آتش سوزی شدند. تاکنون در اثر این انفجار ۳۴ نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند.

انفجار مذکور در نزدیکی پارک «گوون» و در مکانی که بیشتر ادارات دولتی و مراکز خرید قرار دارند و از مکانهای پر و رفت آمد است رخ داده است. احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در پی انفجار تروریستی در شهر آنکارا پایتخت ترکیه خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است.

در پی انفجارهای آنکارا، دادگاهی در آنکارا روز یکشنبه دستور داد دسترسی به سایت‌های فیس‌بوک و توئیتر پس از انتشار تصاویر انفجار آنکارا مسدود شود.

یک مقام امنیتی ترکیه نیز در واکنش به حوادث آنکارا گروه شبه نظامی پ ک ک را مسئول انفجار آنکارا اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز این مقام امنیتی ترک می گوید تنها گروه پ ک ک مسئول انفجار خودروی بمب گذاری شده در آنکارا است.