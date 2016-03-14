خبرگزاری مهر، گروه استان ها: محلات یکی از شهرستان های زیبا و تاریخی استان مرکزی است و دارای ظرفیت های ویژه گردشگری است و این شهرستان با جاذبه های تاریخی، مذهبی و تفریحی فراوان خود می تواند مقصد خوبی برای مسافران نوروزی باشد.

شهرستان محلات از شمال و شرق به شهرستان دلیجان، از غرب به شهرستان های اراک و خمین و از جنوب به شهرستان گلپایگان محدود می شود. این شهرستان دارای دو شهر محلات و نیم ور است.

علاوه بر آب و هوای بسیار خوب این منطقه، کلکسیونی از ظرفیت های گردشگری از جمله چشمه های آبگرم، سرچشمه آب معدنی و گل های زیبا و زینتی در کنار آتشکده منطقه تاریخی خورهه، این شهرستان را تبدیل به یک مجموعه با ارزش گردشگری و تاریخی کرده است.

محلات شهر گل های رنگارنگ

محلات یکی از سرآمدترین شهرهای کشور در تولید انواع گل ها و گیاهان زینتی است. در این شهرستان انواع متعددی از گل ها پرورش می یابند و از این رو یکی از قطب های مهم پرورش گل در ایران به شمار می رود.

پرورش گل در ایران به یک هزار و ۳۰۰ سال پیش برمی گردد و شهر محلات به عنوان پایه گذار، ایجاد کننده و توسعه دهنده این صنعت، نقش پر اهمیت و ویژه ای در این رابطه دارد.

انواع گل های تولیدی در محلات عبارتند از گل های آپارتمانی، شامل ۲۰ گونه چون انواع پیتوس، آلکون ها و...، گل های شاخه ای شامل ۱۹ گونه چون گلایل، میخک، زنبق و...، انواع درختچه های زینتی چون رز، نسترن، میمون و صدفی و انواع نهال که بازدید از این منطقه می تواند فرصت مناسبی برای علاقمندان به گل و گیاه باشد.

سرچشمه همیشه پرآب محلات

یکی از پر آب ترین چشمه های طبیعی استان مرکزی سرچشمه محلات است که در شمال این شهر در دامنه رشته کوه هفتاد قله قرار دارد. حجم آبی که از زیر صخره جاری است، تمامی آب شرب و کشاورزی منطقه را تامین می کند. برای همین عامل وجودی شهر محلات را آب این چشمه می دانند.

با توجه به اینکه این سرچشمه در بلندترین نقطه شهری محلات قرار گرفته مکانی بسیار مناسب و خوش آب و هوا را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم نموده است.

پارك سرچشمه محلات یكی از مراكز جذاب گردشگری در تابستان به شمار می‌رود. آب نمای زیبا، درختان سر به فلك كشیده، چنار كهنسال و ارتفاعات صخره‌ای مشرف به این چشمه در كنار هوای دلپذیر و مطبوع آن همه ساله در فصل تابستان علاقه مندان بسیاری را از دور و نزدیك به این سمت فرا می‌خواند.

در مجموعه سرچشمه امکانات جدیدی از قبیل اقامتگاه، استراحتگاه، رستوران، کافی شاپ، سفره خانه سنتی، شهربازی، مرکز تولید و فروش گل و گیاه و مرکز نمایشگاهی ساخته شده است که خدمات لازم را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه می‌کند. در دامنه صخره، ساختمان زیبایی به نام عمارت کلاه فرنگی، مشرف به پارک و آبنماها ساخته شده است که زیبایی خاصی به این محل داده است.

چشمه آبگرم محلات با خواص درمانی

در شمال شرقی محلات و در دامنه ارتفاعات ۱۶۰۰ متری کوه خورزن مجموعه ای از چشمه های طبیعی آبگرم و معدنی با آبدهی بالا قرار دارد که از اعماق زمین با درجه حرارت حداقل ۵۰ درجه سانتیگراد به سطح زمین جاری می شود.

این آب ها که از روی موادمذاب داخل زمین همراه با گازهای عمدتاً گوگردی به سطح زمین می آید، دارای خواص مختلف طبی و درمانی است. آب این چشمه دارای ترکیبات سولفات کلسیک و ازته است و برای درمان بیماری های نقرس، بیماری های کبدی، کلیوی، صفراوی و دستگاه گوارش مورد استفاده قرارمی گیرد، همچنین در گذشته برای درمان کچلی و امراض پوستی استفاده می شده است.

مجموعه آب درمانی محلات دارای امکانات بهداشتی، استخر و حمام های خصوصی مجهز به وان های شستشو، رستوران، کافی شاپ و اقامتگاه مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده و در فاصله ۲۵ کیلومتری تا مرکز شهرستان واقع شده است.

منطقه باستانی پر رمز و راز خورهه محلات

مجموعه باستانی خورهه در بخش مرکزی شهرستان محلات در شمال شرقی این شهر قرار دارد. مجموعه و بقایا و آثار به جا مانده از منطقه تاریخی خورهه محلات از جمله مهم ترین آثار تاریخی کشور است که ابهامات زیادی در خصوص قدمت، معماری، کاربرد و نوع استفاده از بنا را در بین مورخان و باستان شناسان داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

مورخان از این مجموعه به نام آتشکده، معبد کاخ و مرکز برای برگزاری جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی عمارت و منزل ییلاقی و قبرستان یاد کرده اند. این مجموعه شامل بقایای ستون ها و سرستون هایی است که سرستونها به شیوه یونیک که زاییده هنر یونانیان قدیم است ساخته شده است.

در مجاورت این مجموعه روستای خورهه قرار دارد. این روستا در ناحیه مرتفعی واقع شده و مناظر و چشم اندازهای کم نظیری دارد. آب و هوای تمیز، طبیعت سرسبز، معماری زیبای روستایی و آثار تاریخی کهن موجب شده تا هر سال عده کثیری از گردشگران به این روستا سفر کنند. معبر منسوب به دوره سلوکی، پل و کاروانسرای صفوی از آثار مهم روستای خورهه است.

مناطق دیدنی آن شامل غار شاه بلبل، غار تاریخی سوراخ گاو، بنای باستانی معبد و میل هایی منسوب به دوره سلوکی و امامزاده خورهه هستند.

آتشکده آتشکوه و همچنین بند و پل نیمور مربوط به دوره ساسانیان نیز در شهر نیمور، از توابع شهرستان محلات، از دیگر مناطق دیدنی این شهرستان است.

همچنین یخچال نیم ور محلات نیز، مربوط به دوره قاجار است. این یخچال دارای گنبد مخروطی بلندی است که بر اثر ریزش های جوی فرسایش یافته و در بدنه آن ها رگه های تعدد ناشی از این فرسایش به چشم می خورد. ضخامت دیواره های این یخچال بیش از یک متر است و نمای داخلی گنبد یخچال با آجر کار شده و شکل هندسی جالب توجهی را به وجود آورده است.

سایر نقاط دیدنی این شهرستان شامل قلعه جمشیدی مربوط به دوره ساسانی، حسینیه آقاخان محلاتی مربوط به دوره قاجار، امامزاده عبدا... مربوط به دوره قبل از صفویه، امامزاده محمد واقع در شهر نیم ور، آسیاب آبی مربوط به دوره قاجار در محلات و امامزادگان فضل و یحیی مربوط به دوره ایلخانی است که گردشگران نوروزی می توانند از آن بهره ببرند.

همچنین حلوا ارده، دستبافت های سنتی، رودوزی های سنتی، آثار چوبی، سفالگری و پاپوش سنتی، از کالاهایی است که مسافران نوروزی به عنوان تحفه می توانند از محلات به سوغات ببرند.