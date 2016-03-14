برگزاری تجمع همبستگی با حزب الله در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، فعالان مصری روز یکشنبه در محکومیت تصمیم اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله، در مقابل سندیکای روزنامه نگاران مصر در قاهره تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع با آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی پلاکاردهایی را در ضدیت با رژیم اشغالگر قدس در دست داشتند. تجمع کنندگان با تاکید بر اینکه چنین تصمیماتی در درجه اول به سود دشمنان امت اسلامی است عقلای کشورهای عرب خلیج فارس را به تجدیدنظر در تصمیمات مضحک خود دعوت کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین از مواضع حزب الله در دفاع از کرامت امت اسلامی و فداکاری هایی که این حزب در رویارویی با دشمن صهیونیستی انجام می دهد تمجید کردند.

لازم به ذکر است که شورای همکاری خلیج فارس و در راس آنها رژیم سعودی اخیرا مدعی تروریستی بودن حزب الله گردید و اتحادیه عرب نیز در تبعیت محض از این رژیم مواضع شورای همکاری علیه حزب الله را تکرار کرد.

این اقدام شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با محکومیت گسترده مواجه شده و بسیاری از شخصیت ها و احزاب عربی و اسلامی از حزب الله تمجید کردند. در همین راستا ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در سخنرانی خود در واکنش به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی خواندن حزب الله لبنان، اظهار داشت: کسانی که حزب الله را متهم به تروریستی بودن می کنند، خود تروریست هستند.

الجعفری در ادامه اظهار داشت: چگونه ممکن است حزب الله که همواره مایه حفظ عزت و کرامت اعراب بوده است به تروریستی بودن متهم شود.

اعضای هیأت سعودی حاضر در نشست اتحادیه عرب پس از حمایت تمام قد الجعفری از حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله در اعتراض به این اظهارات محل نشست را ترک کردند.