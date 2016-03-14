فعالیت بیش ازهزار مرکز اقامتی در گیلان طی ایام نوروز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گیلان با برخورداری از بیش از ۷۰ منطقه نمونه و ۱۷ روستا هدف گردشگری، یکی از پر جاذبه‌ترین استان‌های کشور برای گردشگری بوده که تقریبا در تمام فصول سال شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی زیادی است.

برخورداری از مواهبی چون دریا، کوهستان، جنگل در کنار هم و همچنین جاذبه‌های طبیعی همچون تالاب‌ها و رودخانه‌ها در این استان، مجموعه‌ای کامل و فراگیر را به وجود آورده تا گردشگران با هر سلیقه و هر نوع علاقه‌مندی بتوانند از جاذبه‌های متعدد گردشگری در استان استفاده کنند.

در این شرایط وجود زیر ساخت‌های لازم جهت پذیرایی از این حجم از گردشگر که برای مثال در نوروز ۹۴ به شش میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه کرد.

خوشبختانه در سال‌های گذشته با فراهم آمدن شرایط لازم، زمینه‌ای به وجود آمد تا مسافران نوروزی با کمترین دغدغه در بحث اسکان مواجه شوند چرا که گیلان به دلیل گردشگر پذیر بودن، از اماکن اقامتی متعددی از قبیل هتل، مجتمع‌های پذیرایی، مهمانپذیر و ویلاهای شخصی در سطح استان برخوردار است. بنا بر آخرین اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان، امسال این استان با ۷۸ هتل، ۲۱ هتل آپارتمان، ۶۷ مجتمع گردشگری، ۴۵ مهمانپذیر، ۸۰ مسافر کاشانه و ۲۱۸ واحد پذیرایی بین راهی و سفره خانه سنتی آماده پذیرایی از گردشگران است.

آمادگی حداکثری برای پذیرایی از گردشگران

در حالیکه نوروز ۹۴ در گیلان همراه با تغییرات مداوم جوی بود، ولی ورود گردشگر به این استان با رشد یک درصدی مواجه شد و شش میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر در تعطیلات دو هفته‌ای نوروز در این استان اسکان یافتند. که از این تعداد، یک هزار و ۴۰۰ نفر، گردشگر خارجی بودند.

امسال نیز انتظار می‌رود که این استان با رشد چشمگیری در میزان ورود و اقامت گردشگر مواجه باشد از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر اسکان مسافران نوروزی، کمر همت بسته‌اند تا به بهترین نحو پذیرای گردشگران باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان درخصوص زیر ساخت‌های لازم در استان برای پذیرش مسافران نوروزی به خبرنگار مهر می‌گوید: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود امسال با رشد خوبی در زمینه ورود گردشگر به استان به خصوص گردشگران خارجی مواجه باشیم، به همین دلیل از تمامی ظرفیت‌های موجود در گیلان برای پذیرش و اسکان گردشگران استفاده می‌شود.

رضا علیزاده ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه گیلان از تمامی شاخصه‌های جذب گردشگر برخوردار است، لذا باید بر خدمات رسانی به گردشگران نیز توجه ویژه شود.

وی با اشاره به فعالیت یک هزار ۴۹۸ واحد گردشگری در استان می‌افزاید: استفاده از ظرفیت اماکن اقامتی، مهمانسرا، استادسرا و خوابگاه دانشگاه‌های آزاد استان، ایجاد کمپینگ‌ توسط شهرداری‌ها و وجود یک هزار و ۴۹۸ واحد گردشگری در استان شرایطی را فراهم آورده تا مسافران نوروزی با کمترین دغدغه در بحث اسکان مواجه شوند.

علیزاده با بیان اینکه شهرستان‌های رشت، بندر انزلی، آستارا و لاهیجان همه ساله بیشترین حجم مسافر را به خود اختصاص می‌دهند تصریح کرد: کیفی سازی ارایه خدمات سفر یکی از مهم‌ترین مواردی است که در خصوص پذیرایی از گردشگران باید به آن توجه داشت چرا که به طور مستقیم بر میزان جذب گردشگر تاثیر می‌کذارد از این رو تمامی شهرستان‌ها در گیلان با حداکثر توان و با کیفیتی مناسب آماده پذیرایی از گردشگران در نوروز ۹۵ هستند.

۳۹۹ مدرسه آماده اسکان مسافران نوروزی

هر ساله آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اسکان گردشگران، آماده پذیرش مسافران نوروزی بوده و امسال نیز همچون سال‌های گذشته این روند ادامه دارد.

آموزش و پرورش گیلان در نوروز ۹۴ با ۳۸۹ مدرسه به مسافران نوروزی خدمات دهی کرد و امسال با افزایش این ظرفیت، آماده پذیرایی از گردشگران است.

مدیرکل آموزش و پروش گیلان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: ۳۹۹ مدرسه در گیلان در قالب سه هزار و ۸۳ کلاس درس آماده پذیرایی از مسافران فرهنگی است.

مهدی حاجتی می‌افزاید: رزرو ۳۰ درصد از ظرفیت این کلاس‌ها که در چهار درجه ویژه، الف، ب و ج تقسیم بندی شده‌اند، از طریق اینترنتی بوده و ۷۰ درصد مابقی نیز به صورت حضوری آماده پذیرش گردشگران است.

وی همچنین از آمادگی ۱۲ مرکز رفاهی، ۱۴۷ سوئیت با یک‌هزار و ۷۷ تخت و خانه‌های معلم برای نوروز ۹۵ خبر داده و تصریح می‌کند: برای معرفی جاذبه‌های گردشگری نیز کتابچه‌هایی آماده شده که در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت.

بهزیستی گیلان آماده پذیرش مسافران نوروزی

در حالیکه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اسکان مسافران نوروزی آماده پذیرش گردشگران هستند، بخشی از اسکان مسافران نیز به پذیرش گردشگران درون سازمانی برخی از ادارات در ایام نوروز مربوط می‌شود.

در این راستا بهزیستی استان گیلان آمادگ خود در شهرهای رشت، بندرانزلی، تالش و آستارا را برای پذیرش کارمندان می‌ه‌مان از استان‌های دیگر در نوروز ۹۵ اعلام کرده است.

در این رابطه کبری راد معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان گیلان اعلام کرده ۱۷۴ درخواست از ۲۱ استان برای اسکان به اداره کل بهزیستی استان گیلان ارسال شده که در حد مقدورات به همه آن‌ها جواب داده می‌شود.

آمادگی بیش از ۲۰۰ مرکز اقامتی در انزلی

رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری بندرانزلی با اشاره به اینکه هرساله شهرستان انزلی یکی از پر بازدید‌ترین شهرستان‌های استان در ایام نوروز است به خبرنگار مهر می‌گوید: در ایام نوروز، ۲۵۱ مرکز اقامتی با برخورداری از پنج هزار تخت، دو هزار و ۲۰۰ اتاق و شش هزار صندلی برای اقامت و پذیرایی از مسافران نوروزی آماده خدمت رسانی هستند.

ابوالفضل چگینی ادامه می‌دهد: ۱۱ هتل آپارتمان، ۱۹ هتل، ۲۹ مجتمع گردشگری، ۱۴ رستوران، ۱۸۲ خانه مسافر و یک مهمان سرا در شهرستان انزلی مشغول فعالیت هستند.

وی می‌افزاید: علاوه بر این موارد در سه نقطه شهرستان نیز اقامتگاه موقت در نظر گرفته شده همچنین مساجد و مه‌مان سراهای ادارات نیز در صورت لزوم آماده خدمت رسانی به مهمانان نوروزی خواهند بود.

رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری انزلی از فعالیت دو ایستگاه اطلاع رسانی در دو ورودی شهر انزلی خبر می‌دهد و می‌گوید: مکان‌های دیدنی، سیاحتی و اقامتی انزلی در قالب توزیع بیش از ۱۰۰ هزار بروشور و سی دی به مسافران، معرفی می‌شود.

افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت مدارس صومعه سرا برای اسکان مسافران نوروزی

مسئول ستاد اسکان آموزش و پرورش صومعه سرا نیز با اشاره به فرارسیدن تعطیلات نوروز و مسافرت‌های نوروزی از افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت مدارس این شهرستان برای اسکان مسافران خبر می‌دهد.

آرمین رخشنده با بیان اینکه در نوروز ۹۴ در مجموع ۴۰۶ خانوار در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش شده‌اند به خبرنگار مهر می‌گوید: از این تعداد ۳۱۱ نفر خانوار فرهنگی و ۹۴ نفر نیز از خانواده‌های کارکنان دولت و مشاغل آزاد بودند.

وی تعداد نفرات پذیرش شده در مراکز اسکان آموزش و پرورش صومعه سرا را دو هزار و ۱۷۵ نفر اعلام کرده و می‌افزاید: امسال آموزش و پرورش صومعه سرا تصمیم به افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت مراکز اسکان خود گرفته است.

رخشنده مدارس نمونه دولتی الزهرا، هفده شهریور، نرجس و امام خمینی (ره) در شهر صومعه سرا و مدارس بعث ابا‌تر، زینب گوراب زرمیخ و کارآفرینان کسما را به عنوان مراکز اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش صومعه سرا اعلام کرده و ادامه می‌دهد: در مجموع ۷۰ کلاس برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده که مدارس نمونه دولتی الزهرا و نرجس به ترتیب با هفده و دوازده کلاس جزء مدارس مجهز و درجه A و ۴۱ کلاس باقی مانده نیز جزء کلاس‌های درجه B هستند.

وی درباره امکانات این کلاس‌ها توضیح می‌دهد: مدارس و کلاس‌های درجه A دارای یخچال، تلویزیون و تخت مجزا برای هر مسافر بوده و مدارس و کلاس‌های درجه B دارای کف موکت، فرش، امکاناتی همانند آشپزخانه، سرویس بهداشتی و... است که به صورت مشترک استفاده می‌شود.

رخشنده با تأکید برآمادگی کامل اداره آموزش و پرورش صومعه سرا برای اسکان و پذیرش مسافران نوروزی خاطرنشان می‌کند: تلاش شده تا بهترین خدمات و حداکثری رضایتمندی را برای مسافران عزیز فراهم کنیم.

به هر حال آنچه که پیداست تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در گیلان با حداکثر آمادگی، زمینه ارائه بهترین خدمات را به گردشگران فراهم کرده‌اند باید امیدوار بود که حضور گردشگران در استان به واسطه رضایت از خدمات ارائه شده، استمرار یابد.