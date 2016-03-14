قلب تپنده اقتصاد آستارا در سینه بازار ساحلی/گردشگری با لذت خرید

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- مهدی حسین نژادی: این عبارت را شنیده اید که می گویند «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» اگر می خواهید عینیت این عبارت را ببینید، کافی است سری به بازار ساحلی آستارا یا همان بازار بساطی ها بزنید.

بازار بساطی های آستارا که در سال ۱۳۶۸ (همزمان با فروپاشی شوروی سابق) بنا شده، یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان مرزنشین آستارا محسوب می شود که در حاشیه دریای خزر واقع شده و از معروفترین بازارهای ایران است.

معماری این بازار بر اساس الگوی معماری آستارا که معروف به بام های سفالی است طراحی شده و با فعالیت ۱۵۰۰ واحد صنفی در محدوده ۶۰ پاساژ، یکی از مهمترین مراکز تجاری استان گیلان به شمار می رود.

ارائه انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز در این بازار که مهمترین مشخصه آنها مقرون به صرفه بودن و قیمت های مناسب است سبب شده تا بازار ساحلی آستارا به عنوان یکی از مقاصد گردشگرانی باشد که به شهرستان مرزنشین آستارا سفر می کنند.

همچنین بازار ساحلی با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای بیش از پنج هزار نفر و به عنوان محل فروش انواع کالاهای وارداتی از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، چین و ترکیه، قلب تپنده اقتصاد شهرستان آستارا محسوب می شود.

این روزها که بازار خریدهای نوروزی داغ است، بازار ساحلی آستارا هم رونق بیشتری گرفته و نه تنها به عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه که حتی جاذبه ای گردشگری- اقتصادی برای مسافران هم به حساب می آید.

فرماندار آستارا درباره این ظرفیت گردشگری – اقتصادی به خبرنگار مهر می گوید: آمیخته بودن جاذبه های گردشگری ساحلی و کوهستانی و همچنین مراکز متعدد خرید و تجارت مرزی، امتیازات ویژه ای در منطقه ایجاد کرده که در فصل های بهار و تابستان شاهد حضور گردشگران زیادی از مناطق مختلف کشور در آستارا هستیم.

استقبال گردشگران داخلی و خارجی از بازارساحلی آستارا

سیروس شفقی با بیان اینکه بندر مرزی آستارا در کنار ساحل غربی دریای خزر و در شمالی ترین نقطه استان گیلان واقع شده است و به شهر بازار و خرید شهرت دارد می افزاید: وجود بازار بزرگ ساحلی آستارا، یکی از مهمترین علل حضور مسافران و گردشگران در این شهرستان است.

وی با اشاره به حضور سالیانه شش میلیون گردشگر در آستارا که اغلب ارتباط مستقیمی با اصناف فعال در بازار ساحلی این شهرستان دارند ادامه می دهد: خوشبختانه به دلیل اینکه مرز ایران در منطقه آستارا یکی از امن ترین مرزهای کشور محسوب می شود، امنیت برای اصناف در این منطقه وجود داشته و به همین دلیل بازار ساحلی آستارا به خصوص در فصل هایی که حضور گردشگران در شهرستان بیشتر است، رونق خاصی می گیرد.

اگر چه بازار ساحلی آستارا به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شود ولی نباید از نقش مهمی که این بازار در اقتصاد شهرستان آستارا ایفا می کند نیز غافل شد.

رییس شورای اصناف شهرستان آستارا با اشاره به نقش محوری بازار ساحلی آستارا در اقتصاد و اشتغال منطقه که بر اساس چرخه ورود کالاهای خارجی فعالیت می کند به خبرنگار مهر توضیح می دهد: این بازار به عنوان رکن اصلی اشتغال شهرستان آستارا محسوب می شود و با وجود فعالیت ۱۵۰۰ واحد تجاری، ظرفیت مهمی در اقتصاد بوده که نیازمند توجه ویژه است.

عارف باباش پور ادامه می دهد: آثار فعالیت تمام ارکان اقتصادی کشور در بازار آشکار می شود، به همین علت است که ایجاد ثبات نسبی در بازار، باعث رشد و شکوفایی اقتصادی می شود.

وی همچنین تصریح می کند: بازار ساحلی آستارا مقصد بسیاری از گردشگران شمال و غرب کشور بوده و بخش اعظمی از علت حضور مسافران در این شهرستان مربوط به فعالیت این بازار است بنابر این رفع موانع توسعه تجارت خارجی به عنوان پایه تجارت داخلی و مرزی در این شهرستان می تواند یکی از مهمترین برنامه های مسئولان در راستای توسعه اقتصادی این شهرستان باشد.

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!

تنوع محصولات و قیمت مناسب کالاهای عرضه شده در بازار ساحلی آستارا یکی از مواردی است که اکثر بازدید کنندگان از آن به عنوان جاذبه این بازار نام می برند.

یکی از گردشگرانی که از این بازار دیدن کرده به خبرنگار مهر می گوید: من از خوزستان آمده ام و در استان ما هم بازاری به این سبک و سیاق وجود دارد که معروف به بازار ته لنجی ها است و طرفداران خودش را دارد ولی بازار ساحلی آستارا از لحاظ تنوع در محصولات و قیمت، منحصر به فرد است.

وی که خود را علوی معرفی می کند ادامه می دهد: مهمترین جذابیت این بازار تنوعی است که در کالاها دارد و اگر بتوانی تمام راسته های این بازار را بگردی، هر آنچه که از پوشاک، کیف و کفش، لوازم منزل و هرچه را که بخواهی می توانی در این بازار پیدا کنید.

هرچند حضور گردشگرانی که از سایر استان ها به شهرستان آستارا می آیند و از این بازار دیدن می کنند بسیار زیاد است اما بازار ساحلی آستارا حتی بازدید کنندگانی از داخل استان هم دارد.

یکی از گردشگرانی که به گفته خودش لاهیجانی است درباره جذابیت بازار آستارا به خبرنگار مهر توضیح می دهد: بازار آستارا در کل استان معروف است و در ماه هایی که گردشگران خارج از استان کمتر به آستارا سفر می کنند، گردشگران درون استانی به اینجا می آیند.

وی خود را محمد کیایی معرفی می کند و می گوید: تنوع محصولات و قیمت ها در این بازار آنقدر مناسب است که حتی بسیاری از بوتیک داران در سطح استان به جای اینکه به تهران بروند، خریدهای عمده شان را از این بازار انجام می دهند.

این گردشگر می افزاید: به نظرم این بازار ارزش حداقل یکبار دیدن را دارد.

بد نیست سفر به استان گیلان که مجموعه ای بی نظیر از ظرفیت های گردشگری است را این بار با حضور در بازار ساحلی آستارا و دیدن غرفه هایی که قلب اقتصاد این شهرستان را به تپش در می آورند، تجربه کنید.