اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ آغاز مذاکرات انتقال نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : شرکت «انی» ایتالیا، تولید نفت از میدان نفتی «گلیات» نروژ واقع در قطب شمال را کلید زد.

ایشافرست : صادرات فیلیپین در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : مذاکرات نفتی ایران با کلوب های P&I برای تسهیل در انتقال نفت به مشتریان خود آغاز شد.

نیوزنو : ژاپن و اندونزی قراردادی به ارزش ۲ میلیارد دلار با شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا امضا کردند.

رویترز : مسئولین بانک های مرکزی در هفته آینده شکنندگی اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار می دهند.

نیوزنو : اقتصاد آفریقای جنوبی از ابتدای سال جاری میلادی روند کندی را به خود گرفته است.

یانهاپ : میزان رشد دستمزد در کره جنوبی بیشتر از رشد اقتصادی این کشور بوده است.

رویترز : گروه بانکداری استرالیا-نیوزیلند(ANZ) از ۵ کشور ویتنام، اندونزی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور خارج می شود.

اسپوتنیک : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: امیدوارم همکاری بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و بانک توسعه نوین «بریکس» منجر به رشد بیشتر اقتصاد جهانی شود.

بلومبرگ : تورم ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه گذشته میلادی به منفی ۲ دهم درصد رسید این در حالی است که این رقم برای ماه قبل از آن ۳ دهم درصد گزارش شده بود.

ایشا فرست : سرمایه گذاری چین در اروپا و آمریکا در سال گذشته میلادی به ۳۸ میلیارد دلار رسید.

سی ان بی سی : سیاست های تجاری آمریکا در حال نابود کردن مشاغل سطح متوسط این کشور است.

بی بی سی انگلیسی : هرینه های دولت بریتانیا در حال کاهش یافتن است.