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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۵۶

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ آغاز مذاکرات انتقال نفت ایران

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ آغاز مذاکرات انتقال نفت ایران

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : شرکت «انی» ایتالیا، تولید نفت از میدان نفتی «گلیات» نروژ واقع در قطب شمال را کلید زد.

ایشافرست : صادرات فیلیپین در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : مذاکرات نفتی ایران با کلوب های P&I برای تسهیل در انتقال نفت به مشتریان خود آغاز شد.

نیوزنو : ژاپن و اندونزی قراردادی به ارزش ۲ میلیارد دلار با شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا امضا کردند.

رویترز : مسئولین بانک های مرکزی در هفته آینده شکنندگی اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار می دهند.  

نیوزنو : اقتصاد آفریقای جنوبی از ابتدای سال جاری میلادی روند کندی را به خود گرفته است.  

یانهاپ : میزان رشد دستمزد در کره جنوبی بیشتر از رشد اقتصادی این کشور بوده است.

رویترز : گروه بانکداری استرالیا-نیوزیلند(ANZ) از ۵ کشور ویتنام، اندونزی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور خارج می شود.

اسپوتنیک : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: امیدوارم همکاری بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و بانک توسعه نوین  «بریکس» منجر به رشد بیشتر اقتصاد جهانی شود.

بلومبرگ : تورم ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه گذشته میلادی به منفی ۲ دهم درصد رسید این در حالی است که این رقم برای ماه قبل از آن ۳ دهم درصد گزارش شده بود.

ایشا فرست : سرمایه گذاری چین در اروپا و آمریکا در سال گذشته میلادی به ۳۸ میلیارد دلار رسید.

سی ان بی سی : سیاست های تجاری آمریکا در حال نابود کردن مشاغل سطح متوسط این کشور است.

بی بی سی انگلیسی : هرینه های دولت بریتانیا در حال کاهش یافتن است.

کد مطلب 3579641
علیرضا کمندی

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