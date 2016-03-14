به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی بهروز کریمی با موضوع اجتماعی در ٣٠ قسمت ۴٠ دقیقه‌ای به آرزوهای افراد مختلف در تمامی سنین و موضوعات مختلف خواهد پرداخت.

این برنامه از آیتم‌های مختلفی برخوردار است و مخاطبان برنامه نیز در تولید این برنامه سهیم خواهند بود و با ارسال آرزوهای خود به برنامه ضمن احتمال برآورده شدن آرزویشان، از جوایز این بخش بهره‌مند خواهند شد.

در این برنامه تلاش خواهد شد ضمن پرداختن به اصل موضوع آرزو شرایط برآورده شدن آرزوهای خاص افراد ویژه کمک کند.

هدف از تولید این برنامه ایجاد تجربه یک حس خوب و بخشش لبخند به هم‌نوع خود در جامعه پیرامون است. در این برنامه سعی شده مخاطبان را در برآورده کردن آرزوی افراد غافلگیر کند.

برنامه ترکیبی «آرزو‌ها» سال آینده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.