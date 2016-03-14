تسلط ارتش سوریه بر دو تپه استراتژیک در حومه «حمص»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، همزمان با آمادگی های اولیه برای آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نظامیان ارتش این کشور به پیشروی های خود در مبارزه با گروه های تکفیری در حومه حمص ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها دو تپه استراتژیک «۸۰۰» و «العمدان» به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان ارتش سوریه در جریان این عملیات شمار زیادی از تکفیریها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

در همین حال، نظامیان ارتش سوریه به سمت منطقه «المقالع» واقع در نزدیکی شهر تاریخی تدمر در حالی پیشروی هستند.

این در حالی است که منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان گروه تروریستی داعش و اعضای یک گروه تروریستی دیگر در حومه حلب خبر می دهند.

در جریان این درگیری که در منطقه «دودیان» اتفاق افتاد، بیش از ۱۰ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیدند.