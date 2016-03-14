خبرگزاری مهر، گروه استان ها: غار چال نخجیر در پنج کیلومتری شهر نراق و ۱۰ کیلومتری شهر دلیجان قرار گرفته و گنجینه ای ۷۰ میلیون ساله از اسرار طبیعت در دل خود جای داده است.

این غار ۱۲ کیلومتری با دالان ها، دهلیزها و اشکال مختلفی چون لاک پشت و بچه فیل و... نمادی از رمز و رازهای طبیعت را پنهان کرده است

غار چال‌نخجیر در دل کوه کم‌ ارتقاع تخت، آرام و با شکوهی خاص آرمیده است و در دل خود حکایت‌هایی چند میلیون ساله دارد. این مجموعه زیبا و کم نظیر متعلق به دوره سوم زمین شناسی است و یکی از پدیده ‌های شگفت جهان به‌ شمار می ‌آید که در سال ۱۳۶۸ توسط گروهی از کوهنوردان شناسایی شده ‌است.

دهانه اصلی این غار دارای ۱۰ متر عرض و بین ۱۰ تا ۴۰ متر ارتفاع است که هر بیننده ‌ای با گذر از این دهانه و ورود به غار به حیرت و تفکر فرو می ‌رود.

غار نخجیر دارای یک شاخه‌ اصلی و چند شاخه فرعی است که تا کنون توسط افراد محلی و غار نوردان مجرب در حدود چهار کیلومتر از آن شناسایی شده و پیش بینی می شود حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر عمق داشته باشد.

تاکنون بالغ بر دو هزار متر فضای خشک در محوطه درونی این مجموعه شناسایی شده ‌است که عموما کریستالیزه بوده و تزئینات بلوری و اسفنجی کف، دیوارها و سقف آن از ناب ترین نمونه‌ های موجود در جهان است.

دست خلاق طبیعت طی میلیون‌ها سال با مدد از شرایط خاص‌ آب وهوایی ‌و جغرافیایی درون غار، دهلیزها، دالان ها، کریدورها، تراس ها و حوضچه‌ های بی ‌نظیری را به وجود آورده که بازتاب نور از منشورهای بلور کلسیت در کنار آویزه ‌های زیبای آن، هر بیننده ‌ای را متحیر و مبهوت می‌ کند.

در گنجینه شگفتی این غار اسرارآمیز ، سنگ‌ های تزئینی با اشکال متنوع مانند عقاب، لاک پشت، گوزن، انسان، کبوتر و تندیس های عظیم ‌الجثه بلورین ایجاد شده است که بیشتر آنان از جنس آهک است.

وجود یک دریاچه در بخش انتهایی و زیردست غار که دیواره، سقف و پیکره ‌های اسرار آمیزآن را سنگ‌ های عجیب و غریب محاصره کرده، زیبایی زاید الوصفی به این غار داده ‌است و بنابر آخرین اطلاعات تاکنون ۶۰۰ متر از این دریاچه شناسایی شده و وسعت آن بیش از سه هزار متر تخمین زده می‌ شود.

تهویه ‌طبیعی هوای درونی غار در فصول تابستان و زمستان یکی دیگر از عجایب این غار شگفت انگیزاست، در تابستان خنک و در زمستان گرم است و هیچ گاه در این مجموعه بازدید کنندگان با کمبود اکسیژن روبرو نمی ‌شوند.

رسوبات دولومیتی با رنگ آمیزی جاذب در جای ‌جای غار نخجیر، پتانسیل عظیمی ‌از اسفنج های بلورین و کریستاله، باغ های مرجانی و مخروط های گل کلمی شکل را خلق کرده است.

تالارهای سفره عروس، گل کلمی، آبشار گلی، فرسنگ، دریاچه، برزخ، باغ وحش، چهلچراغ و هیولا از جمله بخش های دیدنی این غار نادر و عجیب است.

غار چال نخجیر به عنوان یكی از زیباترین و شگفت انگیزترین اثار طبیعی در منطقه دلیجان استان مركزی می‌تواند به جاذبه‌ای منحصربفرد در صنعت گر شگری ایران و عاملی برای توسعه و رونق گردشگری در این منطقه مبدل شود.

كارشناسان قدمت این غار را حدود ۷۰میلیون سال می‌دانند و عامل اصلی و اولیه به وجود آمدن این غار مرجانی، گسل معكوسی بوده كه در منطقه عمل كرده و پس از گذشت میلیون‌ها سال به این شكل در آمده است.

از خصوصیات غار چال نخجیر می‌توان به تالارهای متعدد و حوضچه‌های آب، راهروهای طولانی، مسیرهای صعب العبور در بعضی از نقاط و چكنده و چكیده‌های بلورین بسیار متنوع و زیبا و حتی در نقاطی منحصر به فرد اشاره كرد.

این غار به دلیل وجود مناظر بكر طبیعی و جذابیت های حیرت آور فراوان از اهمیت ویژه‌ای در جذب گردشگر و توریست برخوردار است و با توجه به قرار گرفتن غار در دامنه كوه، دسترسی به آن بسیار آسان بوده و بازدیدكنندگان به راحتی قادر به بازدید از این محل هستند.

تنوع سنگ‌های موجود، سنگ های كریستال با شكل های مختلف مثل آبشار، زیبایی خاصی به غار نخجیر داده است به طوری كه هر بیننده‌ای را به شگفتی وا می‌دارد.

غار چال نخچیر در سال ۸۱ در ردیف میراث ملی كشور به ثبت رسیده است.

قرار گرفتن غار در كنار ابنیه تاریخی نراق یك محیط كاملا توریستی را به وجود آورده كه با این تنوع و ظرفیت گردشگری، می‌توان به رونق صنعت گردشگری در منطقه امیدوار بود.