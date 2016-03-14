هلاکت ۱۴ عنصر تکفیری داعش در استان «کرکوک» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش عراق عملیات نظامی خود علیه تکفیری ها در استان کرکوک را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش عراق مواضع تروریست های تکفیری داعش در مناطق «البومفرج» و «بشیر» را هدف قرار داده که طی آن ۱۴ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

رسانه های عربی اعلام کردند که در جریان این عملیات همچنین شماری از تکفیریها به شدت زخمی شدند.

در این عملیات همچنین تعدادی از خودروهای تکفیری ها توسط نظامیان ارتش عراق شناسایی و منهدم شدند.

این در حالی است که چندی پیش نیز جنگنده های «اف ۱۶» ارتش عراق مواضع تکفیریها در استان کرکوک را بمباران کرده بود.

تشدید عملیات ارتش عراق علیه تکفیریها در کرکوک به دنبال استفاده آنها از گازهای سمی و شیمیایی علیه شهروندان عراقی ساکن این استان صورت گرفت.

گفتنی است، پیشتر نیز «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق صراحتا اعلام کرده بود که بغداد از تکفیریها به دلیل حمله شیمیایی به کرکوک انتقام خواهد گرفت.