به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالقاسم طباطبایی شامگاه یکشنبه در یادواره سرداران، فرماندهان و یک‌صد و سی شهید بخش زرین‌دشت و شهر برزول، گفت: در دهه دوم و سوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بین برخی فرماندهان و مسئولان انقلاب ابهام و دغدغه جدی وجود داشت که سرنوشت انقلاب چه خواهد بود آن‌هم درحالی‌که نسل جدید نه انقلاب را و نه ۸ سال دفاع مقدس را دیده‌اند.

وی ادامه داد: در آن دوره چندین بار از رهبر معظم انقلاب شنیدیم که نسل امروز اگر از جوانان دهه اول بهتر نباشند کمتر نیستند و امروز نیز با توجه به حوادث پیرامون در این موضوع به‌یقین رسیدیم.

فرمانده مهندسی قرارگاه خاتم‌الانبیاء ستاد کل نیروهای مسلح بابیان اینکه جوانان امروز از جوانان دهه‌های گذشته سبقت‌گرفته‌اند، افزود: وقتی از یگان‌های نیرو بازدید می‌کنیم می‌بینیم که همه این جوانان عاشق دفاع از انقلاب هستند.

وی در رابطه با انتظارهای شهدا گفت: آنچه در وصیت‌نامه‌های شهدا می‌خوانیم مبنی بر دفاع از انقلاب و تبعیت از رهبری است که با وصیت‌نامه‌های شهدای سال‌های ۵۹ و ۶۰ فرقی نمی‌کند.

وی طرح این سوال آیا دشمن دست از دشمنی با انقلاب اسلامی ایران برداشته است، اظهار داشت: دشمنان به‌خصوص آمریکا می‌گویند که همه گزینه‌ها روی میز است و هنوز نیز موضوعاتی نظیر امنیت کشور، فرهنگ و اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند چراکه با اصل نظام مشکل‌دارند و مشکل آنان فقط هسته‌ای نیست.

سردار طباطبایی گفت: رهبر معظم انقلاب بعد از مذاکرات هسته‌ای فرمودند که مشکلات آمریکایی‌ها با ما هسته‌ای نیست و بعدازآن به دنبال موضوعات موشکی و مسائل دیگر می‌روند و امروز می‌بینیم که پیش‌بینی ایشان صحیح بود.

فرمانده مهندسی قرارگاه خاتم‌الانبیاء ستاد کل نیروهای مسلح بابیان اینکه با کوتاه آمدن و عقب‌نشینی در برابر دشمن چیزی درست نخواهد شد، عنوان کرد: امروز موضوع تحریم موشکی را مطرح می‌کنند و انتظار عقب‌نشینی ما رادارند اما برخورد سپاه پاسداران با این خواسته آمریکا تهاجمی خواهد بود.

سردار طباطبایی عنوان کرد: فعالیت‌های خود را مضاعف کرده ایم و خواسته آمریکایی‌ها در کشور نتیجه عکس داشته است.

وی در این رابطه با تأکید بر اینکه هیچ‌وقت به آمریکا اعتماد نداریم، گفت: همان‌طور که امام راحل فرمودند رابطه بین ایران و آمریکا رابطه گرگ‌ومیش است و هیچ‌گاه اجازه این ارتباط را نمی‌دهیم و این ارتباط برقرار نخواهد شد.

سردارطباطبایی بیان اینکه دست‌نشانده‌های آمریکا با پول‌های سعودی دنبال ناامن کردن منطقه هستند، عنوان کرد: ما به شما قول می‌دهیم که آن‌ها کاری از پیش نخواهند برد ولی آنچه موجب نگرانی دوستداران نظام شده، مسئله نفوذ و فریب است چراکه امروز دشمن‌ روی برخی از مسئولان مشغول کار است هرچند مردم پاسخ این اقدامات را در انتخابات دادند.

وی افزود: ما در مقابل اقداماتی که در گوشه و کنار در حال انجام است آستانه صبری داریم و مأمور هستیم که با مسائل صبورانه رفتار کنیم ولی آ‌نجا که با اساس نظام و انقلاب اسلامی برخورد داشته باشد، عکس‌العمل‌مان محافظه‌کارانه نخواهد بود و بر سر آن چیزی که ۲۰۰ هزار شهید برای آن دادیم، معامله نخواهیم کرد.

وی در پایان بابیان اینکه قدرت سپاه و بسیج به‌صورت تصاعدی روبه افزایش است و دشمن دیگر توان مقابله با ایران اسلامی را نخواهد داشت، عنوان کرد: سپاه به وظیفه خود آ‌شنا است و با بصیرت اجازه هیچ عملی را به دشمنان نخواهد داد و خواسته ما از امت حزب‌الله نیز این است که همگی وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم.