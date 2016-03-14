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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۲۲

ریزش معدن در پاکستان جان ۷ نفر را گرفت

ریزش معدن در پاکستان جان ۷ نفر را گرفت

در اثر ریزش معدن زغال سنگ در شمال غرب پاکستان ۷ نفر کشته وبیش از ۲۰ تن در معدن گرفتار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، در اثر ریزش معدن زغال سنگ در منطقه  «اورکزای ایجنسی» واقع در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان، ۷ نفر از کارگران کشته و ۲۷ نفر درمعدن اسیر شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که ۴۰ نفر در معدن مشغول به کار بودند.

 یکی از افراد محلی اعلام کرد که با توجه به کمبود امکانات و نبود تجهیرات لازم برای نجات معدنچیان گرفتار احتمالا تلفات این حادثه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: به علت تاریکی هوا و شرایط نامساعد آب و هوایی تلاش های امدادگران کند شده است.

علت ریزش معدن بارش شدید باران اعلام شده است.

کد مطلب 3579656

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