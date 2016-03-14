ریزش معدن در پاکستان جان ۷ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، در اثر ریزش معدن زغال سنگ در منطقه «اورکزای ایجنسی» واقع در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان، ۷ نفر از کارگران کشته و ۲۷ نفر درمعدن اسیر شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که ۴۰ نفر در معدن مشغول به کار بودند.

یکی از افراد محلی اعلام کرد که با توجه به کمبود امکانات و نبود تجهیرات لازم برای نجات معدنچیان گرفتار احتمالا تلفات این حادثه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: به علت تاریکی هوا و شرایط نامساعد آب و هوایی تلاش های امدادگران کند شده است.

علت ریزش معدن بارش شدید باران اعلام شده است.