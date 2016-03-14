مردم قزوین ۱۳ میلیارد ریال به جشن نیکوکاری کمک کردند

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر باتقدیر از کمک های انسان دوستانه مردم خیر استان در جشنهای مختلف این نهاد اظهارداشت: مشارکت مردم در جشنهای نیکوکاری در وضعیت مطلوبی است و باهمکاری زنان و مردان خیرتوانسته ایم خدمات مناسبی به نیازمندان ارائه کنیم.

وی افزود: در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور، شاهد برگزاری جشن نیکوکاری در همه مناطق استان بودیم و خیرین بار دیگر در این حرکت انسان دوستانه مشارکت کردند.

صفری تصریح کرد: در این مراسم ملی و مذهبی که جلوه ای از انفاق، احسان و نیکوکاری است شاهد بروز نیت های خیرخواهانه بودیم که این همکاری و مشارکت بهترین دلگرمی و انگیزه برای تداوم خدمت گذاری بهی مددجویان است و جشن نیکوکاری با شور و نشاط خاص خود در استان نیز برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین یادآورشد: در جشن نیکوکاری حدود دو هزار و ۱۸۴ پایگاه در استان برپا شد، اقشار مختلف مردم نیکوکار اعم از دانش آموزان و زنان و مردان در کنار یکدیگر حضور یافتند و هدایای نقدی و غیرنقدی خود را به نیازمندان هدیه کردند.

وی افزود: در جشن نیکوکاری امسال بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال کمک مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد تا در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

صفری عنوان کرد: بیشترین کمک های جمع آوری شده در شهرستان قزوین با بیش از پنج ملیارد و ۳۱۲ میلیون ریال بوده است.

تقدیر از حضور حماسی مردم در جشن نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از حضور حماسی و انسان دوستانه مردم سخاوتمند استان قزوین در جشن نیکوکاری تقدیر و تشکر کرد و اظهارداشت: مردم سخاوتمند و نوع‌ دوست استان امسال نیز همچون سال های گذشته در پایگاه‌های امداد حاضر شده و کمک‌های قابل توجهی به پایگاه‌های مستقر در سطح استان اهداء کردند.

وی ادامه داد: در جشن نیکوکاری سال جاری دو هزار و ۱۸۴ پایگاه برای جمع آوری کمک های مردمی تدارک دیده شدکه بار دیگر اقشار مختلف مردم در این پایگاه ها حاضر و حماسه آفریدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین بیان کرد: جشن نیکوکاری امسال با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی، جشن نیکوکاری برگزار شد و در مدت سه روز برگزاری این مراسم مصداق نیکوکاری جلوه خاصی پیدا کرد و نوای نیکوکاری و احسان در استان زمزمه شد.

وی افزود: جشن نیکوکاری مشق مهربانی، هدیه شادی و نزدیکی قلب‌های مردمی است که با بذل محبت خیرین و نیکوکاران شکل می گیرد و به برکت مشارکت افراد نیکوکار امیدواریم در سال جدید هیچ پدر و مادر مستمندی شرمنده کودکان خود نشود.

صفری ضمن تشکر از تمامی کسانی که در برپایی این جشن با این نهاد همکاری داشتند اظهار کرد: دربرپایی جشن نیکوکاری امسال صدا و سیما، اداره آموزش و پرورش، رسانه ها، بسیج و مساجد در سراسر استان با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری خوب داشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین یادآورشد: کمک‌های مردمی در اسرع وقت و قبل از عید میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.