به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز بررسی خواهند کرد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را بررسی خواهند کرد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت در مورد طرح یک فوریتی منبع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز رسیدگی می کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.