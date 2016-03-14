احیای سنت فرش بافی کرمانشاه نیازمند یک فرهنگ سازی جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری کرمانشاه، رضا رحیمی در نشست کارگروه فرش استان کرمانشاه اظهار داشت: کرمانشاه دارای مزیت های رقابتی و استعدادهای فراوانی در عرصه های مختلف است که با اتکا به آن ها می تواند به بهشت کارآفرینان و سرمایه گذاران تبدیل شود.

وی افزود: متأسفانه با وجود چنین پتانسیل های ارزشمندی کرمانشاه همچنان از درآمد سرانه پایین و میزان بیکاری بالا رنج می برد.

تلاش برای احیای فرش سنقر

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری در دنباله سخنانش اظهار کرد: فرش یک هنر صنعت ایرانی است که خوشبختانه از قدیم الایام در منطقه سنقر کلیایی رایج بوده است.

این مدیر ارشد در ادامه به شرح روند فعالیت های شرکت تعاونی فرش سنقر طی دهه های اخیر پرداخت و گفت: شرکت تعاونی فرش سنقر ابتدا از دل فرش بافان روستاهای اطراف این شهرستان سربرآورد و سپس با ایجاد دفاتری در شهرهای سنقر و کرمانشاه فعالیت های خود را توسعه بخشید.

رحیمی ادامه داد: در ادامه این تعاونی فرش بافی در تهران یک دفتر مرکزی دایر و سپس در کلن آلمان دفتر فروش خویش را راه اندازی کرد و به عنوان یکی از مجموعه های موفق کشوری به فعالیت پرداخت.

وی عنوان کرد: متأسفانه با سیاست های غلطی که در طول دوران دولت نهم و دهم در پیش گرفته شد دفاتر این تعاونی یکی یکی تعطیل شدند و ساختمان های آن در سنقر و کرمانشاه نیز به فروش رفتند و کار به جایی رسید که این مجموعه توانمند از حرکت بازایستاد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری همچنین گفت: خوشبختانه در دوران دولت تدبیر و امید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با تلاش ها و رایزنی هایی که صورت گرفت شرکت تعاونی فرش بافی سنقر دوباره فعالیت های خویش را آغاز کرده و مدیریت ارشد استان نیز با تمام توان از این روند حمایت کرده و برای تحقق برنامه ها و اهداف تعریف شده این مجموعه تلاش می کند.

آینده شغلی بهتر با انتخاب رشته فرش بافی

این مدیر ارشد در بخش دیگری از سخنانش به شرح وضعیت مدارس فرش بافی در استان کرمانشاه پرداخت و عنوان کرد: شهر ۲۵۰ هزار نفری بیرجند از دو دبیرستان پر رونق آموزش فرش برخوردار است در حالیکه شهر یک میلیونی کرمانشاه تنها دارای یک دبیرستان در این زمینه است که باید این تعداد با نگاه کاربردی کردن آموزش ها در تمامی شهرستان های استان توسعه پیدا کنند.

رحیمی عدم استقبال دانش آموزان کرمانشاهی از رشته هایی همچون فرش بافی را دارای ریشه های اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: خانواده های کرمانشاهی بیشتر مشتاق هستند فرزندانشان را به رشته هایی مانند ریاضی و یا فیزیک بفرستند در حالیکه این رشته ها اشباع شده اند و در این میان انتخاب رشته های درآمدزایی همچون فرش بافی می تواند آینده شغلی بهتری را برای آن ها رقم بزند.

وی در ادامه به تفاوت های نوع نگاه به کار و اشتغال در دیگر استان ها پرداخت و عنوان کرد: در تبریز مردها با علاقه بسیار در کارگاه های فرش بافی مشغول به بافندگی بوده و از درآمد مناسبی نیز برخوردار هستند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری تغییر در این نگرش ها را نیازمند یک کار جهادی در عرصه فرهنگ سازی دانست و گفت: مدیران و مسئولان باید از تریبون های مختلف و در میان اقشار مختلف فرهنگ کار را در جامعه ترویج کنند و مردم و به ویژه جوانان را به فعالیت در عرصه فرش بافی که سنت و قدمتی دیرینه در کرمانشاه دارد تشویق کنند.

تشکیل زنجیره پشم تا فروش فرش

این مدیر ارشد در بخش دیگری از سخنانش کرمانشاه را تولید کننده یکی از بهترین و مرغوب ترین پشم های ایران معرفی کرد و گفت: این پشم مرغوب به شکل خام و غیرفرآوری شده به شهرهایی مانند شیراز و تهران ارسال می شود و نخ حاصل از آن نیز در اختیار فرش بافان کاشانی، اصفهانی و تبریزی قرار داده می شود.

رحیمی افزود: این در حالی است که فرش بافان کرمانشاهی با نخ های بی کیفیتی که از شهرهای دیگر خریداری می شود فرش های خود را می بافند که این وضعیت به کیفیت کالای تولید شده لطمه زده است.

وی در دنباله صحبت هایش از برنامه تشکیل زنجیره پشم تا فروش فرش در استان خبر داد و گفت: سازمان صنعت معدن و تجارت برنامه جامعی در زمینه فرایند و تکمیل یک زنجیره ارزش افزوده ۳ هزار تن پشم تولید استان ارائه داده است که شامل خرید، سورتینگ، شستشو، ریسندگی، رنگرزی، بافت و تولید، شستشو و پرداخت نهایی و برندسازی و فروش در بازار است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری ادامه داد: ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ تومان اعتبار برای تبدیل این ۳ هزار تن پشم به فرش های دست باف آماده فروش در بازار نیاز است که با تدابیر و برنامه های پیش بینی شده برای تأمین این اعتبارات تلاش خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی کمیته امداد امام خمینی برای خرید محصولات تولیدی در عرصه فرش خبرداد و گفت: در نشست مشترکی که هفته گذشته با حضور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگذار شد وی آمادگی این مجموعه را برای خریداری تمامی فرش های تولیدی استان اعلام کرد که این کار کمک بزرگی به استان محسوب می شود. همچنین بر اساس توافقات به عمل آمده کمیته امداد تسهیلات لازم برای آموزش ۶ تا ۷ هزار نفر در عرصه فرش بافی را تأمین خواهد کرد.

از تجربیات موفق دیگر استان ها استفاده کنیم

این مدیر ارشد در بخش دیگری از سخنانش به تشریح تجربیات موفق دیگر استان ها در عرصه فرش پرداخت و گفت: استان ایلام تا چند سال پیش در زمینه فرش از کرمانشاه بسیار عقب تر بود و فرش بافان آن ها در استان ما آموزش می دیدند ولی طی این سال ها آن ها با تلاش مدیران توانمند و دلسوز و برنامه ریزی های مناسب توانسته اند به جایگاه خوبی در عرصه فرش بافی کشور دست یابند.

مهندس رحیمی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات دیگر استان ها اظهار کرد: باید عوامل پیشرفت استان هایی مانند ایلام، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی در زمینه هنر صنعت فرش را شناسایی کرده و آن ها را در استان به کارگرفت.

به کارگیری مدیران دلسوز و توانمند

وی با تاکید بر این نکته که برای احیای فرش کرمانشاه باید به دنبال به کارگیری شرکت ها و نیروی انسانی دلسوز و توانمند باشیم در ادامه اظهار کرد: در کرمانشاه افراد دلسوز و توانمندی که با عشق و علاقه به کار فرش می پردازند کم تعداد نیستند ولی باید این ها را دعوت به کار کرد و زمینه و بستر فعالیت را برای استفاده از ظرفیت های آن ها فراهم نمود.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مجموعه های توانمند به این عرصه وارد شوند منابع مالی نیز قابل تأمین است.

تشکیل کمیته ای برای هماهنگی میان دستگاه های مرتبط

این مدیر ارشد در ادامه از تشکیل کمیته ای برای هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با آموزش فرش بافی خبر داد و افزود: هم اکنون دستگاه ها و سازمان های متعددی مانند امور زندان ها، بهزیستی، فنی و حرفه ای، کمیته امداد حضرت امام (ره) و صنعت و معدن مشغول آموزش فرش بافی در استان هستند.

رحیمی ادامه داد: برای جلوگیری از دوباره کاری و تلفیق مناسب این تسهیلات ارزشمند آموزشی نیازمند تشکیل کمیته ای برای هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با آموزش فرش هستیم.

وی افزود: به همین منظور یک کمیته تخصصی فرش با مدیریت دفتر اقتصادی استانداری و دبیری سازمان صنعت و معدن و تشکیل شده که ذیل کارگروه مربوطه به فعالیت پرداخته و جلسات آن به شکل منظم و ماهیانه برگزار می شود.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری همچنین تصریح کرد: این کمیته تلاش می کند مدیریت واحدی را در این زمینه ایجاد کند و با برگزاری جلسات تخصصی در حوزه فرش زمینه را برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های فعال در عرصه آموزش فرش مهیا کند.

این مدیر ارشد در پایان اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ حوزه فرش با یک برنامه ریزی جامع به کار خود ادامه دهد تا شاهد یک تحول در این حوزه باشیم.

گفتنی است، در پایان این نشست از دانش آموزان برتر رشته های طراحی، نقاشی، رنگرزی و بافت فرش تقدیر به عمل آمد.