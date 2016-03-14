عزاداری ایام فاطمیه در ابتدای جلسه علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز جلسه علنی امروز به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه صدیقه (س) مراسم عزاداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حاج مهدی سماواتی مداح اهل بیت در حال مرثیهسرایی در صحن علنی مجلس است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی به مناسبت ایام فاطمیه عزاداری کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز جلسه علنی امروز به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه صدیقه (س) مراسم عزاداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حاج مهدی سماواتی مداح اهل بیت در حال مرثیهسرایی در صحن علنی مجلس است.
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