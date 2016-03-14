علیرضا امری کاظمی رئیس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به خبرنگار مهر گفت: کمیته‌ای بر اساس مصوبه هیات دولت تشکیل داده‌ایم که شامل سازمان زمین شناسی به عنوان محور و سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و کمیسیون ملی یونسکو است وظیفه این کمیته شناسایی، ساماندهی، معرفی و ثبت ژئوپارک‌های ملی ایران تعریف شده است.

وی گفت: ژئوپارک‌ها اول باید در این کمیته بررسی و تایید شوند و پس از آن برای پیوستن به شبکه جهانی معرفی شوند. به این ترتیب دیگر الان کسی نمی‌تواند به طور مستقیم و مستقل منطقه‌ای را به شبکه جهانی ژئوپارک‌ها معرفی کند. اول باید منطقه موردنظر در کمیته ملی بررسی و ثبت شود و پس از گذشت یکسال از عملکرد موفق، پرونده جهانی را تشکیل داده و به شبکه ژئوپارک ها فرستاده شود.

این کارشناس مسئول افزود: تاکنون چندین جلسه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این کمیته برگزار شده است. پس از تدوین و تصویب آئین‌نامه، این کمیته به صورت رسمی کارش را آغاز خواهد کرد.

امری کاظمی تصریح کرد: این همکاری و همگرایی بین سازمان‌های مرتبط با موضوع ژئوپارک در کشور موجب خواهد شد که در آینده مشکلاتی از قبیل تداخل مدیریت در مناطق حفاظت شده یا سایت های میراث جهانی با ژئوپارک ها بوجود نیاید.

وی درباره محدوده و قلمرو برنامه های این کمیته گفت: در آئین‌نامه اجرایی پیشنهاد شده که مناطق آزاد هم در محدوده اثر این آیین نامه قرار گیرند و بنابراین کل مناطق کشور در آینده از مزایای برنامه های این کمیته بهره مند خواهند شد.