۸ هزار بازرسی و۱۷میلیارد تومان جریمه نقدی درنخستین روز گشت نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تعزیرات کشور با اشاره به گذشت ۶ روز از آغاز کشیک نوروزی اعلام کرد: در این ۶ روز ۸ هزار و ۲۹۱ مورد بازرسی مشترک انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۸۸۲ پرونده برای متخلفان در سازمان تعزیرات حکومتی شده است. میزان محکومیت صادره در ۶ روز نخست مرحله اول کشیک نوروزی ۱۷۰ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۶۴۷ هزار ریال بوده است.

بر اساس این اعلام در مورد نوع تخلفات در ۶ روز کشیک نوروزی گفته شده است: بیشترین تخلفات مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است و در بخش کالا و خدمات استان های مازندران، تهران و کرمانشاه در بخش قاچاق کالا و ارز استان های سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی و در بخش تخلفات بهداشتی و دارویی استان های خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین پرونده های وارده را داشته اند.

همچنین علاوه بر همکاری های انجام شده با دستگاه های نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی در این بازه زمانی ۲ طرح ویژه با سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، دارو و درمان در قالب گشت های مشترک نیز برگزار کرده است.

مردم می توانند شکایات خود را برای رسیدگی از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.