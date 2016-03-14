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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۰

صدراعظم اتریش:

پناهجویان نمی‌توانند کشور مقصد خود را انتخاب کنند

پناهجویان نمی‌توانند کشور مقصد خود را انتخاب کنند

صدراعظم اتریش در گفتگویی اعلام کرد که پناهجویان نمی توانند در انتخاب کشورهای مقصد خود نقش داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ورنر فایمن» در گفتگو با رادیو او ار اف اتریش در این باره اظهار داشت: بحران پناهجویان تا حد زیادی دولت ها و ملت های اروپایی را درگیر کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه پناهجویانی که راهی اروپا شده اند، نمی توانند انتخابگر مقصد نهایی خود باشند، گفت: مردان، زنان و کودکانی که در کمپ های مخصوص پناهجویان مستقر هستند تنها می توانند تا زمانی که پذیرشی از سوی یکی از کشورهای اروپایی برای آنها صادر می شوند در این اماکن اقامت داشته باشند.

صدراعظم اتریش ابراز امیدواری کرد تا قبل از فرا رسیدن بهار بتوان برای ساماندهی هر چه بهتر پناهجویان گام های اساسی را برداشت.

این مقام اروپایی همچنین افزود: کشورهای حوزه بالکان در امر تسریع در بهبود اوضاع پناهجویان می توانند نقش پر رنگتری ایفا کنند.

کد مطلب 3579681
شقایق لامع زاده

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