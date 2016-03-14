تراکتورسازی به دنبال سومین برد آسیایی/ سپاهان به لوکوموتیو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال تراکتورسازی ایران فردا سه شنبه و از ساعت ۱۵:۳۰ در ازبکستان به مصاف تیم پاختاکور می‌رود و امیدوار است در خانه حریف به امتیاز مناسبی برسد. تراکتورسازی که در دو بازی گذشته خود برابر النصر عربستان به برتری رسیده و با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه سوم قرار دارد، با برد در دیدار برابر حریف ازبکستانی می‌تواند خیال خود را تا اندازه زیادی بابت صعود به مرحله بعد راحت کند.

تراکتورسازی که این روزها در لیگ برتر هم نتایج خوبی گرفته است، تا اینجای کار بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران در آسیا داشته است. شاگردان امیر قلعه نویی در نیم فصل دوم هماهنگی بهتری داشته‌اند و می‌توانند با ادامه این روند، چشم‌ها را در آسیا هم به خود معطوف کنند.

در این گروه، تراکتورسازی با ۶ امتیاز صدرنشین است و الهلال عربستان با ۴ امتیاز دوم است. تیم‌های پاختاکور و الجزیره امارات هم به ترتیب با یک و صفر امتیاز سوم و چهارم هستند.

تیم سپاهان دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم لوکوموتیو خواهد رفت. سپاهان که با پیروزی مقابل سیاه جامگان در لیگ برتر به استقبال این مسابقه آمده، امیدوار است تا بتواند دومین برد خود را در آسیا جشن بگیرد. این تیم از دو دیدار گذشته خود در آسیا برابر تیم النصر امارات صاحب یک برد و یک باخت شده و برای باقی ماندن در کورس صعود به مرحله بعدی، محکوم به برد در بازی با لوکوموتیو است.

شاگردان استیماچ در حال حاضر با 3 امتیاز بعد از تیم النصر در رده دوم گروه اول قرار دارد. الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان هم با 2 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم هستند.

ذوب آهن، سومین نماینده ایران در آسیا هم روز چهارشنبه در ازبکستان میهمان تیم بنیادکار خواهد بود.