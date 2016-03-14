آمادگی آموزش و پرورش کرمانشاه برای اسکان ۱۰۰ هزار مسافر نوروزی

سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی آموزش و پرورش استان کرمانشاه برای اسکان مهمانان نوروزی خبر داد و افزود: در این راستا ۲ هزار و ۴۶ کلاس درس در نظر گرفته و آماده شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰۵ کلاس درس از این تعداد برای شهر کرمانشاه در نظر گرفته شده است، افزود: تعداد ۲ هزار و ۴۶ کلاس آماده شده در قالب ۲۳۵ واحد آموزشی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: علاوه بر این ۱۴ مرکز خانه معلم با ظرفیت اسکان ۲۵۰ نفر در روز نیز برای اسکان فرهنگیان آماده شده است.

محبی از آمادگی برای اسکان ۱۰۰ هزار مسافر در مکان های اقامتی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اسکان مسافران از روز ۲۸ اسفند ماه انجام خواهد شد.

وی همچنین به آمادگی پایگاه های پذیرش مسافران در طول شبانه روز اشاره کرد و گفت: مسافران می توانند از دو طریق اینترنتی و مراجعه حضوری نسبت به انجام امور پذیرش اقدام کنند.

محبی خاطر نشان کرد: کلاس های در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران به لحاظ در اختیار داشتن امکانات به چهار گروه ویژه، الف، ب و ج تقسیم می شوند که گروه ویژه از تمامی امکانات برخوردار بوده و گروه ج نیز از امکاناتی در حد یک خوابگاه برخوردارند.