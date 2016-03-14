توسعه مراکز رشد علوم انسانی در سال آینده

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی گفت: امسال یکی از کارهای اصلی که انجام شد و در گذشته نیز سابقه نداشت، «تشکل شورای توسعه پژوهش و فناوری» بود.

وی ادامه داد: در این شورا، مراکز پژوهشی ملزم شدند که برنامه راهبردی و عملیاتی ارایه دهند و این برای اولین بار بود که این مراکز مجبور شدند در این حوزه برنامه راهبردی ارایه دهند.

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم افزود: همچنین امسال شاهد رشد مراکز رشد در حوزه علوم انسانی بودیم که در حال حاضر ۶ مرکز رشد علوم انسانی ایجاد شده و این مراکز در سال آینده توسعه خواهند یافت.

وی ادامه داد: تعداد قابل توجه شرکت ها در این مراکز رشد فعال هستند و امیدواریم سال آینده این مراکز بتوانند در سطح بین المللی و شبکه های داخلی همکاری بیشتر داشته و فعالیت های خود را گسترش دهند.