سرمربی تیم ملی عمان سه بازیکن را کنار گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان رامون لوپس کارو» نام ۲۶ بازیکن را اعلام کرده که این سه بازیکن باتجربه در میان اسامی به چشم نمی خورند. این نام ها برای دو بازی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ معرفی شده اند.

عمان در تاریخ ۲۴ مارس (۵ فروردین) با گوام دیدار می کند و ۲۹ مارس (۱۰ فروردین) با ایران رو به رو می شود.

ایران با ۱۴ امتیاز صدرنشین گروه D است و عمان با ۱۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

لوپس کارو در خصوص اعلام اسامی نفرات جدیدی اظهار کرد: در به روی همه بازیکنان باز است. ضمن اینکه هیچ بازیکنی در فهرست دائمی نیست. این بازیکنان براساس آنچه مورد نیاز ما است انتخاب شده اند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید گفت: همه این بازیکنان باید ارزش خود را ثابت کنند. آنها باید حرفه ای گری خود را نشان دهند چه زمانی که در خانه بازی می کنند و چه خارج از خانه.