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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۲

سخنگوی وزارت خارجه ایران:

دولت آمریکا همدست دادگاه آمریکایی در صدور حکم علیه ایران است

دولت آمریکا همدست دادگاه آمریکایی در صدور حکم علیه ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه ایران را تبعیت کورکورانه از طرح صهیونیستی ایران هراسی دانست که قوه مجریه آمریکا نیز در صدور آن، همدست و شریک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری اظهارداشت: این حکم آنقدر مضحک و بی معناست که هم اصل عدالت را به سخره می کشد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می کند. 

وی حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را جدیدترین تولید دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی ایران هراسی دانست.

جابری افزود:چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری به تروریست ها و حامیان آنها می دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا و جهان را بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش به جنایات شما قویترین و موثرترین دشمنانتان را هدف قرار می دهیم.

وی افزود: ما قوه مجریه آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام همدست و شریک می دانیم. 

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: متاسفانه وزارت امور خارجه آمریکا سالهاست با نگاهی غیر منطقی، نادرست و غیر اخلاقی نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و این اقدام خود زمینه ساز فراموشی همه اصول دادرسی عادلانه و حتی عقل سلیم در احکام سیاسی صادره از سوی برخی دادگاه های آمریکاست. 

جابری انصاری تصریح کرد: اگرچه این احکام ظالمانه ظاهرا متوجه دولت و ملت ایران است، اما در یک نگاه منطقی و منصفانه؛ این مردم آمریکا و خاصه بازماندگان و قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر هستند که با این احکام و آدرس های کاملا انحرافی، حقوقشان پایمال و صرفا با وعده پرداخت مقداری پول؛ مطالبه بحق آنها برای محاکمه و پاسخگو کردن عاملان و حامیان واقعی اعمال تروریستی ۱۱ سپتامبر بایگانی می گردد.

کد مطلب 3579699

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