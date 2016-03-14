حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سه فرنگی‌کار منتخب کشورمان باید صبح فردا راهی رقابتهای گزینشی المپیک شوند، گفت: طبق برنامه و تصمیم کادر فنی تیم ملی، حمید سوریان، امید نوروزی و بشیر باباجان‌زاده باید در اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم به میدان بروند و کسب سهمیه کنند تا ترکیب تیم ایران در المپیک ریو تکمیل شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه هر سه فرنگی کار اعزامی با آمادگی روحی و جسمی بالایی مهیای سفر هستند و به نظر من هر سه سهمیه باقی‌مانده ایران در قزاقستان کسب خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که حریفان ضعیف و دست و پا بسته ای را پیش رو داریم چراکه آنها نیز بهترین و باتجربه‌ترین نفرات خود را برای کسب سهمیه به میدان خواهند فرستاد.

جعفری با اشاره به حریفان اصلی ما در رقابتهای کسب سهمیه المپیک گفت: فرنگی کاران قزاق، ژاپن و ازبک جزو اصلی‌ترین حریفان ما هستند که البته کار ما در سبک وزن به مراتب مشکل تر از سنگین وزن است. از سویی دیگر ما نیز برای تمامی رقبای آسیایی جزو اصلی ترین حریفان محسوب می شویم و مطمئنا آنها نیز از نام و عناوین فرنگی‌کاران اعزامی ما هراس خواهند داشت.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در خاتمه در خصوص آخرین وضعیت امید نوروزی و مصدومیت وی نیز گفت: خوشبختانه امید بدون هیچ مشکل خاصی آماده اعزام است و مصدومیت جزیی او طی روزهای گذشته بهبود یافته، ضمن اینکه دو فرنگی کار دیگر هم از هر نظر مهیای این مسابقات هستند و آماده اند تا در واپسین روزهای سال جاری با دست پر به کشور بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گزینشی المپیک ریو در قاره آسیا طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ اسفند شهر آستانا قزاقستان برگزار می‌شود که نفرات اول و دوم هر وزن مجوز حضور در المپیک را بدست می‌آورند. در این راستا حمید سوریان، امید نوروزی و بشیرباباجان‌زاده نمایندگان اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان، راس ساعت ۶ صبح فردا راهی قزاقستان خواهند شد تا سه سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی ایران را کسب کنند.