گونه جدید ماهی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک محمدی نژاد چارقوییه دانشجوی محیط زیست کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در خصوص پروژه تحقیقاتی خود گفت: در ایران دو گونه ماهی کور در غار لون لرستان وجود دارد که ماهی کور ایرانی Garra typhlops (Farashi et al., ۲۰۱۴) از خانواده کپورسانان (Cyprinidae) و سگ ماهی غارزی Paracobitis smithi (Greenwood, ۱۹۷۶) از خانواده سگ ماهیان هستند.

وی ماهی کور ایرانی را از گونه ­های اندمیک و کمیاب ایران دانست و افزود: این گونه در لیست قرمز IUCN در جایگاه آسیب پذیر قرار دارد و دامنه پراکنش آن محدود به زیستگاه غار لون در استان لرستان، شهرستان خرم آباد است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: محدود بودن پراکنش این گونه در منطقه­ای کوهستانی و دسترسی مشکل به محل، نداشتن ارزش اقتصادی، عدم شناخت کافی از این گونه و کم اهمیت بودن گونه­ های آبزی در بحث حفاظت گونه­های حیات­وحش از جمله عواملی هستند که باعث شده­اند در امر حفاظت و مدیریت این گونه تاکنون غفلت بسیاری روی دهد.

محمدی نژاد با بیان اینکه در ایران فعالیت­های حفاظتی برای حفظ جمعیت­های حیات­وحش و زیستگاه­ها همچنان بصورت سنتی و بر اجرای قوانین و مقرارت شکار و صید اتکا دارند، اظهار داشت: حفاظت بر این اساس و بدون شناخت از زیست­شناسی و بوم­شناسی گونه­ها در کنار مشکلات بسیاری که دارد موثر به نظر نمی ­رسد.

وی گفت: از آنجایی که جایگاه سیستماتیک گونه ماهی کور تاکنون با ابهامات بسیاری رو به رو بوده ­است، رویکردهای نوین علم ژنتیکی نظیر DNA Barcoding می­ تواند برطرف کننده بسیاری از این ابهامات باشند.

این پژوهشگر عنوان کرد: مطالعات قبلی نشان داده که این گونه متعلق به جنس Garra است و جایگاه سیستماتیک این گونه به درستی تعیین نشده است.

محمدی نژاد افزود: در تحقیق مذکور با بررسی ژن اینترون S۷ هسته که بطور موثری برای درک روابط تکاملی بین جمعیت­ها و گونه­ها استفاده می ­شود، به شناسایی جایگاه سیستماتیک دو فرم مورفولوژیک همبوم گونه ماهی کور ایرانی Garra typhlops پرداخته شد.

وی با تاکید بر اینکه با شناخت حاصل از زیست­شناسی این گونه می توان سنگ بستری برای مدیریت و حفاظت آن فراهم آورد، تصریح کرد: با توجه به نتایج تحقیق و فواصل ژنتیکی معنی دار در ژن­های هسته، مشخص شد این دو فرم مرفولوژیک هم­بوم، به دو گونه مجزا تعلق داشته که نام­های Garra levan و G. typhlops برای این دو گونه پیشنهاد شده ­است.

این پروژه به استاد راهنمایی آزیتا فراشی، مشاوره محمد کابلی و با همکاری آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد، دکتر مهران قائمی و دکتر مریم ترابی انجام شده است.