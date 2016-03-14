نقشه راه اقتصادی استان کرمانشاه تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا با در نظر گرفتن تمام ارکان مهم رسیدن به اقتصادی کارآمد، نقشه راه اقتصادی استان را در اتاق کرمانشاه تدوین کنیم.

وی افزود: بدیهی است ارتقاء سطح تعامل و همکاری بین سازمانهای مرتبط با اقتصاد استان، حذف موانع موجود به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی بازرگانان و فعالین حوزه اقتصاد، فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت سایر علاقه مندان به فعالیت های اقتصادی در اتاق کرمانشاه و توانمند سازی آنان برای حضوری موثر در زمینه های مختلف اقتصاد، از مواردی است که در تدوین آن لحاظ خواهیم کرد.

کاشفی بیان کرد: تبادل اطلاعات کارشناسی شده اتاق کرمانشاه با سایر سازمان ها از مهمترین راه کارهای رسیدن به اقتصادی کارآمد در استان است و اتاق بازرگانی کرمانشاه علاوه بر اعضای خود توانسته با تجمیع فعالان وعلاقه مندان اقتصادی در قالب باشگاه فعالین اقتصادی، همچنین با بهره گیری از اتاق فکر و اساتید مجرب، توانایی خود را در زمینه ارائه نظرهای کارشناسی شده افزایش داده و آماده ارائه راهکارهای موثر در حوزه اقتصاد به سایر سازمانهاست.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه عنوان کرد: درک ظرفیت اقتصادی استان و بررسی چالش ها و نارسایی های موجود و تلاش برای ارائه طرح های کارآمد و کارشناسی شده برای رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب از دغدغه های همیشگی اتاق کرمانشاه بوده و اتاق توانسته با برگزاری همایش ها، جلسات و نشست های اقتصادی کارآمد زمینه را برای نیل به این هدف فراهم کند، بدیهی است در صورت همکاری سایر سازمان های استان اتاق کرمانشاه قادر خواهد بود برنامه های اقتصادی منسجم و کارآمدتری در حوزه اقتصاد استان، طراحی و اجرا کند.

لزوم همکاری کلیه دستگاه ها و سازمان ها برای کمک به توسعه استان

کاشفی اظهار داشت: ما تلاش خواهیم کرد زمینه این همکاری ها را برای بهبود شرایط اقتصادی استان، در اتاق ایجاد کنیم و از سایر سازمانها و ارگانها هم در خواست داریم با طرح مشکلات اقتصادی خود در اتاق کرمانشاه به ریل گذاری حرکت قطار توسعه استان کمک کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمانشاه گفت: اتاق کرمانشاه ارائه دهنده موضوعات بروز اقتصادی است و توانسته همگام با سیاست های کشور، با ارائه طرح ها و ایده های نو در زمان مناسب و بدون شتابزدگی تصمیمات مطلوبی اتخاذ و سیاست های صحیحی را اعمال کند. نگاهی به فعالیت های اخیر اتاق بازرگانی کرمانشاه و قرار گرفتن آن در بین برترین اتاق های بازرگانی کشور گویای این مطلب است، به عنوان نمونه در بحث حمایت از کالای ایرانی اتاق کرمانشاه با راه اندازی کمپین همبستگی اجتماعی برای خرید کالاهای بومی و تولید داخلی در ایام نوروز، تلاش می کند با حمایت از کارگر بومی و ایرانی، سرآغاز حرکت حمایتی ویژه و نواندیشانه ای از سوی سایر سازمانهای استان باشد.

کاشفی در ادامه افزود: از آنجا که اتاق پل ارتباطی بدنه اقتصادی با فعالین و مسئولین بخش خصوصی کشور است، همچنین بهبود شرایط اقتصادی استان در گرو تعامل و همکاری تمام سازمانهای دولتی و خصوصی استان است، اتاق بازرگانی تلاش می کند با بهره گیری از طرح هایی متفاوت و کارآمد، زمینه مناسبی را برای این همکاری های اقتصادی فراهم کند.

باید شرایط مناسب رویارویی با هر تغییر را ایجاد کنیم

سرپرست تشکل های بخش خصوصی استان کرمانشاه عنوان کرد: اتاق کرمانشاه تمام توان کارشناسی خود را به کار خواهد گرفت تا با بررسی موضوعات اقتصادی مهم و شاخص کشور و طرح راهکارهای مناسب برای آن نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز به بهبود روند اجرای موفقیت آمیز برنامه های اقتصادی کمک کند.

وی افزود: تیم فکر اتاق کرمانشاه متشکل از کارشناسان اقتصادی و فعالین اقتصادی است که نشست هایی برگزار شده این تیم و نتایجه حاصله نشاندهنده همکاری موثر اعضای منتخب در کنار هم را دارد که تاکنون به طرح ایده ها و طرح های اقتصادی مفیدی نیز منجر شده است.

کاشفی افزود: اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد استان در معرض تصمیم گیری ها و روابط اقتصادی منطقه ای و جهانی قرار دارد و دائما در حال تغییر است، بنابراین باید شرایط مناسب رویارویی با هر تغییر را فراهم کنیم تا در مواقع بروز بحران با چابکی لازم و بدون شتابزدگی، راه کار مناسبی را اتخاذ و از بروز اثرات نامطلوب در اقتصاد و صدمات جبران ناپذیر جلوگیری کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: در سالهای اخیر مسئله روابط اقتصادی منطقه ای و جهانی حائز اهمیت است و اتاق کرمانشاه به دلیل داشتن امتیاز همسایگی با کشور عراق، پتانسیل لازم برای استفاده از این فرصت اقتصادی را دارد. لذا این اتاق تلاش کرده با ارتقا دانش اقتصادی بازرگانان و فعالین اقتصادی با برگزاری کلاسهای آموزشی و برطرف کردن نیازهای آموزشی آنان، زمینه تجارت اصولی تر و بیشتر با کشور عراق را فراهم کرده و سودآوری تجاری در سطح استانی و ملی را افزایش دهد.