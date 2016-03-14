شکستگی شانه دومین حادثه شایع ارتوپدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبرز عزیزی در آستانه برگزاری چهارمین همایش بین المللی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران ، گفت: به افرادی که از ناحیه شانه دچار آسیب می‌شوند توصیه می‌شود اگر بعد از گذشت ۴۸ ساعت نتوانستند دست خود را حرکت دهند حتما برای انجام معاینات بیشتر به پزشک مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: حوادث در قسمت شانه بعد از شکستگی مچ از شایع ترین حوادث ارتوپدی است. متاسفانه حوادث در شانه به گونه‌ای است که مانند سایر قسمت‌های استخوان خود را با درد و تورم نشان نمی‌دهد و فرد بعد از گذشت سالها به دلیل عدم توانایی در حرکت شانه متوجه شکستگی آن می شود.

این متخصص ارتوپدی، افزود: تاندون‌های شانه به صورت نخ است که به کمک کلاهک به هم وصل شده است که اگر یکی از تاندون‌ها دچار مشکل شود فرد می‌تواند به کمک سایرقسمت‌های تاندون حرکات دست خود را ادامه دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل به افرادی که از ناحیه شانه دچار آسیب می‌شوند توصیه می‌شود اگر بعد از گذشت ۴۸ ساعت نتوانستند دست خود را حرکت دهند حتما برای انجام معاینات بیشتر به پزشک مراجعه کنند.

این فلوشیپ جراحی شانه، افزود: اگر استخوان دچار شکستگی شود با علائمی مانند درد و تورم همراه است که این علائم در شکستگی شانه صادق نیست به گونه‌ای که حتی پزشک با تصویربرداری معمولی قادر به تشخیص نخواهد بود و در صورت مشکوک بودن به شکستگی باید برای تشخیص نهایی سی تی اسکن تجویز کند.

وی یادآور شد: زمانی که پزشک به آسیب ناشی از تاندون و یا بافت نرم مشکوک باشد برای بیمار ام آر آی تجویز می‌شود بنابراین دقت در تشخیص اولیه بسیار مهم است.

عزیزی با بیان اینکه شانه دارای بافت پرخون است، گفت: به همین دلیل برای درمان شکستگی نمی‌توان این قسمت را گچ گرفت و تنها راه درمان بستن پانداژ دست فرد است به گونه‌ای که دست به سینه چسبیده و از گردن آویزان باشد.

وی افزود: به این افراد توصیه می‌شود در این مدت باند دست‌ را باز نکند و بعد از درمان نیز به مدت توصیه شده از انجام کارهای سنگین به شدت خودداری کنند.

چهارمین کنگره بین المللی دو سالانه جراحی های زانو و آسیب های ورزشی از ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.