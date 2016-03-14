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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۷

وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد؛

آزمایش موشکی و حقوق بشر محور گفتگوهای ظریف در استرالیا

آزمایش موشکی و حقوق بشر محور گفتگوهای ظریف در استرالیا

وزیر امورخارجه استرالیا محور مذاکرات با همتای ایرانی خود در کانبرا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای بی سی، «جولی بیشاب» وزیر امورخارجه استرالیا در آستانه سفر «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود به این کشور اظهار داشت: حقوق بشر از جمله مواردی است که در دیدار با وزیر امورخارجه ایران به آن پرداخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه استرالیا بر گسترش همکاری با ایران تاکید دارد، افزود: استرالیا همواره از ایران خواسته تا در زمینه حقوق بشر اقدامات لازم و کافی را در کشور خود انجام دهد.

 همکاری های اقتصادی نیز از دیگر محورهای گفتگو میان مقامات استرالیا و ایران در نظر گرفته شده است.

وزیر امورخارجه استرالیا همچنین با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران و گفتگوهای لازم در این باره تصریح کرد: ایران همواره باید نشان دهنده تعهدات خود در توافق هسته ای اخیر باشد.

«ظریف» قرار است هفته جاری با وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و وزیر امور مهاجرت استرالیا دیدار و گفتگو کند.

هنوز برنامه ای برای دیدار وزیر امورخارجه ایران با نخست وزیر استرالیا اعلام نشده است.

کد مطلب 3579726
شقایق لامع زاده

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