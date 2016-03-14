  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۸

ادای احترام فینالیست‌ها به مرحوم ابراهیمی پیش از مسابقه فینال

ادای احترام فینالیست‌ها به مرحوم ابراهیمی پیش از مسابقه فینال

تیم های فینالیست لیگ برتر امروز پیش از آغاز مسابقه نسبت به رضا ابراهیمی پیشکسوت و مربی فقید والیبال ایران ادای احترام خواهند کرد.

به خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی بازیکن و مربی سابق تیم ملی و مربی تیم پیکان روز گذشته به رحمت ایزدی پیوست. بر این اساس مراسمی به پاس احترام به ساحت این مربی ارزشمند والیبال کشورمان پیش از آغاز مسابقه فینال برگزار می شود و بازیکنان و کادر فنی تیم های پیکان و بانک سرمایه پیش از آغاز مسابقه با اهدای گل و یک دقیقه سکوت به ساحت این مربی فقید والیبال ایران ادای احترام خواهند کرد.
دیدار فینال بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۶ امروز (دوشنبه) در خانه والیبال تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3579727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها