به خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی بازیکن و مربی سابق تیم ملی و مربی تیم پیکان روز گذشته به رحمت ایزدی پیوست. بر این اساس مراسمی به پاس احترام به ساحت این مربی ارزشمند والیبال کشورمان پیش از آغاز مسابقه فینال برگزار می شود و بازیکنان و کادر فنی تیم های پیکان و بانک سرمایه پیش از آغاز مسابقه با اهدای گل و یک دقیقه سکوت به ساحت این مربی فقید والیبال ایران ادای احترام خواهند کرد.

دیدار فینال بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۶ امروز (دوشنبه) در خانه والیبال تهران برگزار می شود.