لزوم توجه دولت به سازمانهای مردم نهاد/استفاده ازسمن درمدیریت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با هدف بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد کشور در سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ و تدوین یک سند ملی فراگیر، به منظور تصویب نظام جامع قانون سازمان های مردم نهاد در قوه مقننه و مجریه برگزار شد، نمایندگانی از استانداری تهران، سازمان انتقال خون، وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.

سیاووش شهریور، مدیر کل اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر ضرورت توجه به سازمان های مردم نهاد و موانع و محدودیت های پیش روی آن گفت: امکانات و فرصت های موجود در کشور باید در جهت پیدایش و گسترش سازمان های مردم نهاد متمرکز شود و همچنین دولت یازدهم باید به سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای مشاور و مردمی در امور تقنینی، اجرایی و مدیریتی کشور توجه کند.

محمدرضا زمانی درمزاری،حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه سمن ها در کشورهای مختلف با عناوین متفاوت مانند سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیر انتفاعی، سازمان های داوطلبانه، سازمان های مدنی، سازمان های جامعه مدنی و بخش سوم و مانند آنها مطرح و معرفی شده اند، افزود: اصطلاح سازمان غیردولتی در مورد موسساتی به کار می رود که مستقیماً، از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اعضای آنها در مقابل فعالیتی که انجام می دهند، فاقد مسئولیت تفویض شده دولتی هستند. شیوه مدیریت سازمانهای غیردولتی، از نوع مردمی و مشارکتی است.

عبدی پور، مدیر بنیاد بین المللی نوروز از دیگر سخنرانان این همایش بود که با تاکید بر لزوم استقلال سازمانهای مردم نهاد گفت: بنیاد نوروز بعنوان نهادی است که با وجود سختی ها و مشکلات گوناگون بر پیمان خود تا ثبت شدن این میراث کهن با ارزش معنوی میهن ایستاده است.

محمد ابویی، مدیرعامل خانه شهریاران جوان به لزوم ایجاد و گسترش سمن های مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت های جوانان برای راهبری آن تاکید کرد.

عبدالوهاب بیگ پور، مدیر گروه تشکل های اجتماعی کشور نیز بر نقش همگامی و همراهی سازمان های مردم نهاد در کنار یکدیگر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این همایش، با همکاری مردان سیاه پوش (کانسپت) آرزوی دختری به نام مهدیه از جنوب تهران که همواره دوست داشت مجری یک برنامه بزرگ باشد، به تحقق پیوست و این دختر نوجوان از طرح «آرزوهای طلایی» که محقق کردن آرزوهای کودکان و هم میهنانی که در شرایط سخت هستند، رونمایی کرد.