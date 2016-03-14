جواد هدایتی در گفتگو با مهر با اشاره به اقداماتی که از سوی سازمان راهداری برای سفرهای نوروزی انجام شده است، گفت: برنامه هایی هرساله از سوی سازمان راهداری در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد که از حدود ۴ ماه مانده به تعطیلات نوروز این برنامه ریزی ها شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات مربوط به پروژه‌های عمرانی است، اظهار داشت: البته هنوز برخی استان ها درگیر راهداری زمستانی هستند اما سایر اقدامات مانند خط کشی، علایم و دیگر تجهیزات مورد نیاز در آستانه سفرهای نوروزی در جاده ها به اجرا می رسد.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه امسال هم ترمینال‌های مسافری ساماندهی شده و تیم‌های پاسخگو در این ترمینال‌ها برای خدمات رسانی به مسافران حضور دارند، افزود: اما امسال دو اقدام دیگر انجام شده که علیرغم مشکلات مالی سازمان ها برای افزایش ایمنی در جاده ها به اجرا رسیده است.

هدایتی با بیان اینکه اقدام اول موضوع افزایش نرخ جرایم رانندگی بوده است که این موضوع نظم بیشتری را در رفتارهای ترافیکی از سوی رانندگان پرخطر را به همراه خواهد داشت، گفت: افزایش نرخ جرایم می‌تواند ابزار بازدارندگی بیشتری را در اختیار مسئولان بخش ایمنی کشور قرار دهد، هرچند که هنوز مبلغ جرایم با بازدارندگی از تخلف فاصله زیادی دارد.

وی افتتاح ۷۴ سامانه کنترل هوشمند ثبت سرعت را از دیگر اقدامات مثبت سازمان راهداری در آستانه سفرهای نوروزی دانست و افزود: این سامانه ها در مهمترین محورهای خروجی تهران نصب شده است که بیشترین تردد را در سطح کشور دارند و امیدواریم تا قبل از سفرهای نوروزی این دستگاه ها را به عدد ۱۵۰ برسانیم.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: در صورت تامین زیرساخت های برق و مخابرات، سایر محورهای پرتردد تهران - قزوین- زنجان - تبریز هم به مجهز به این سامانه می شوند و امیدواریم این اقدامات کمک کند که امسال ایمنی بیشتری را در تعطیلات نوروز داشته باشیم.

هدایتی با بیان اینکه امسال پیش بینی شده که شرایط آب و هوایی در عید نوروز بهتر از سال قبل باشد، گفت: پیش بینی افزایش سفرهای نوروزی را داریم، ضمن آنکه در عید گذشته تلفات ۱۴ درصد کاهش داشت که بیشترین کاهش تلفات در ۵ تا ۶ سال گذشته برای تعطیلات عید بوده است.

وی با اعلام اینکه امسال کار ما سخت تر شده چرا که می خواهیم تا این تلفات را بیشتر کاهش دهیم، افزود: تمام اقداماتی که از سوی مسئولان ایمنی کشور انجام می شود، شرط لازم برای افزایش ایمنی است و نه شرط کافی. چرا که مردم باید تشخیص خطر داشته و ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: خستگی و خواب آلودگی به خصوص در نیمه دوم روز در ساعات ۴ تا ۵ بعدازظهر یکی از مهمترین عوامل تصادفات در عید نوروز است بنابراین باید مسافران به این موضوع توجه داشته و در زمان خواب آلودگی رانندگی نکنند.

هدایتی با اشاره به اینکه مسافرانی که در عیدهای سال گذشته کشته شدند هم تصوری از این اتفاق نداشتند، گفت: همه مسافران در طول تعطیلات عید به دنبال سفر و تفریح با خانواده هستند اما متاسفانه در جریان این سفرها برخی کشته می‌شوند بنابراین خطر برای همه مسافران وجود دارد و باید به درستی رانندگی کنند.

وی، انسان را هوشمندترین جزء ایمنی دانست و گفت: انسان با درک درست از خطر می‌تواند آن را مدیریت کرده و از آسیب و کشته شدن جلوگیری کند؛ به همین دلیل باید مسافران در طول سفرهای نوروزی توجه بیشتری را به ایمنی داشته باشند.