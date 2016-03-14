دهلران آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، امیدعلی سبزی اظهار داشت: ۱۶ مدرسه، سه هتل، سه مهمانسرا، سه کمپینگ گردشگری، زائرسرای امامزاده ها و مهمانسرای ادارات و ستاد راهیان نور شهرستان آماده اسکان مسافران نوروزی و راهیان نور است.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری طبیعی و تاریخی و تفریحی شهرستان، افزود: این شهرستان دارای ۴۰۰ اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی است که ۸۰ اثر آن در ردیف آثار ملی ثبت شده است.

فرماندار دهلران به ظرفیت های گردشگری دفاع مقدس و بازدید سالانه ۲۰۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: ادارات شهرستان با سپاه پاسداران با توجه به ورود کاروان های راهیان نور همکاری همه جانبه داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دهلران تاکید کرد: مدیران از هم اکنون امکانات خود را برای برگزاری انتخابات مجلس در مرحله دوم را فراهم و از هرگونه تبلیغ له یا علیه کاندیداها و استفاده از امکانات اداری در این خصوص به جد پرهیز کنند و در صورت مشاهده نیز برخورد قانونی اعمال می شود.

سبزی با اشاره به اعتبارات ۳۰ میلیارد ریالی آب شرب روستایی در سال گذشته و اقدامات مفید در این زمینه برای تامین آب شرب روستاها افزود: امسال نیز پروژه های خوبی در زمینه تامین آب شرب بهداشتی روستاهای شهرستان انجام شد که البته بخشی نیز در حال پیگیری است و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم شاهد رفع مشکلات آب شرب روستایی در شهرستان باشیم.